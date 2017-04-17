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07:18 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году

У Меняйло в собственности нет недвижимости.

Кремль и правительство опубликовали декларации о доходах и расходах президента РФ, его полпредов, высокопоставленных сотрудников администрации, премьер-министра РФ и членов кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин заработал в прошлом году 8 млн 891 тыс. рублей — на 1 млн 241 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. Доход главы государства за прошлый год составлял в среднем около 741 тыс. рублей в месяц.

В число сотрудников администрации президента с наибольшим доходом вошли также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (36,7 млн рублей против 9,2 млн рублей годом ранее), полпред президента в Совете Федерации Артур Муравьев (36,3 млн рублей против 17,6 млн рублей), секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев (33,7 млн рублей против 39,8 млн рублей годом ранее), помощник президента России Игорь Левитин (33,1 млн рублей против 22,9 млн рублей) и полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов (почти 33 млн рублей против 6 млн рублей).

Доходы Сергея Меняйло выросли почти на треть после смены кресла губернатора Севастополя на пост Сибирского полпреда. Он заработал в 2016 году более 6,7 млн рублей. В 2015-м, будучи губернатором Севастополя, он задекларировал около 4,1 млн рублей.

У Меняйло в собственности нет недвижимости, только автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Он пользуется квартирой площадью 94,1 кв. м., которая находится в долевой собственности у его супруги. Кроме того, семья проживает в квартире размером 135 кв. м. и коттедже на 585,9 кв. м.

По уровню доходов Меняйло превзошел лишь приволжского полпреда Михаила Бабича и представителя в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

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