Сибирский полпред Меняйло заработал на 2 млн больше, чем в 2015 году
У Меняйло в собственности нет недвижимости.
У Меняйло в собственности нет недвижимости.
Кремль и правительство опубликовали декларации о доходах и расходах президента РФ, его полпредов, высокопоставленных сотрудников администрации,
Президент РФ Владимир Путин заработал в прошлом году 8 млн 891 тыс. рублей — на 1 млн 241 тыс. рублей больше, чем в 2014 году. Доход главы государства за прошлый год составлял в среднем около 741 тыс. рублей в месяц.
В число сотрудников администрации президента с наибольшим доходом вошли также
Доходы Сергея Меняйло выросли почти на треть после смены кресла губернатора Севастополя на пост Сибирского полпреда. Он заработал в 2016 году более 6,7 млн рублей. В 2015-м, будучи губернатором Севастополя, он задекларировал около 4,1 млн рублей.
У Меняйло в собственности нет недвижимости, только автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Он пользуется квартирой площадью 94,1 кв. м., которая находится в долевой собственности у его супруги. Кроме того, семья проживает в квартире размером 135 кв. м. и коттедже на 585,9 кв. м.
По уровню доходов Меняйло превзошел лишь приволжского полпреда Михаила Бабича и представителя в