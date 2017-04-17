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07:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении РФ

МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину из РФ.

Источник: Telegraf.com.ua

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также проведет расследование в отношении импорта из РФ карбамидо-формальдегидной продукции.

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«К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества “Волжский абразивный завод” (ОАО “ВАЗ”), расположенного в городе Волжский Волгоградской области — 6,54%; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 33,83%», — сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановлению прибыли.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ.

Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ (код УКТВЭД 3909 10 00 00).

«В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер», — говорится в сообщении.

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