Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении РФ
МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину из РФ.
МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину из РФ.
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта, а также проведет расследование в отношении импорта из РФ
«К российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для
Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на
Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой
Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину
«В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и