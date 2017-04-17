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07:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны России впервые показало уникальную базу «Арктический трилистник»

На официальном сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота «Арктический трилистник», построенной для военнослужащих на острове Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

Источник: РИА "Новости"

«Арктический трилистник» — единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты.

База в форме трехлучевой звезды состоит из многочисленных сооружений специального назначения, а также пунктов управления, гаражей, складов и автономного энергоблока.

Она полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет
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Общая площадь комплекса — 14 тысяч квадратных метров.

Посетители сайта Минобороны могут «прогуляться» по каждому из четырех этажей базы, ознакомиться с условиями проживания и работы личного состава военной базы.

В экскурсии наглядно показаны комнаты для проживания военнослужащих, столовая, тренажерный и киноконцертный залы, атриум, библиотека, оранжерея, медицинский блок.

Административно-жилой комплекс «Арктический трилистник» — второй комплекс замкнутого цикла, возводимый в высокоширотных районах России. Первым на 75-м градусе северной широты был построен АЖК «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирских островов.

Комментарии
6
гриша гордиенко
Это , что? Музей или там будут жить работники роснефти и газпрома, но точно не рота солдат ... сопьются...
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Снова Ванька.
Тама пингвины будут служить, что ли?
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ПУМА
Столицей будут Нью-Васюки!
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