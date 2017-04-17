Учения вертолетчиков ВВО провели в Хабаровске

«Экипажи Ка-52 совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов. Также отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ, выполняющих условное десантирование личного состава», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

К тому же экипажи Ка-52 в составе авиазвена продемонстрировали элементы сложного пилотажа и провели воздушные бои на малых высотах. В завершение учений вертолетчики выполнили практические стрельбы.