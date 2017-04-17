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07:16 (мск), источник: ТАСС

Пенс: эра «стратегического терпения» США в отношении КНДР завершилась

При этом вице-президент отметил, что Америка решительно настроена обеспечить безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами».

Источник: AP 2017

СЕУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении КНДР.

С таким предупреждением выступил 17 апреля при посещении Демилитаризованной зоны (ДМЗ), играющей роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР, вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами, путем переговоров»
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«Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи», — подчеркнул заместитель главы администрации США.

Как он заверил, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы». Америка стремится к миру, но она «всегда добивалась мира посредством силы», заявил Пенс, который находится в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он отметил, что применительно к ракетно-ядерной проблеме КНДР «эра “стратегического терпения” закончилась».

Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет «делать больше» в целях преодоления кризиса на Корейском полуострове.

Комментарии
9
Андрей Гончаров
Как красиво они все говорят. И главное - верят себе, что добро творят.
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владимир сидоров
Хоть благодарственный огонь и снизошёл на гроб Господень,но похоже мира не будет.
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взгляд со стороны
амеры..кучнее,кучнее..
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