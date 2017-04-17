Пенс: эра «стратегического терпения» США в отношении КНДР завершилась
При этом
При этом
СЕУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике «стратегического терпения» в отношении КНДР.
С таким предупреждением выступил 17 апреля при посещении Демилитаризованной зоны (ДМЗ), играющей роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР,
«Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи», — подчеркнул заместитель главы администрации США.
Как он заверил, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом «нерушимы». Америка стремится к миру, но она «всегда добивалась мира посредством силы», заявил Пенс, который находится в турне по странам
Он отметил, что применительно к
Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет «делать больше» в целях преодоления кризиса на Корейском полуострове.