Самый богатый депутат Закдумы Хабаровского края заработал более 20 млн рублей за год

Сведения о доходах и имуществе краевых депутатов и их семей за 2016 год появились на сайте Закдумы, сообщает портал «Губерния». Как и в прошлые годы, разброс думских заработков оказался довольно велик: в то время как одни народные избранники получили десятки миллионов рублей, доходы других не дотянули и до полумиллиона.

Самым богатым депутатом краевой Закдумы по итогам года стал Александр Добровольский: его годовой доход превысил 20 млн рублей. Парламентарий владеет квартирой площадью 42,4 квадратных метра и автомобилем Lexus LХ570, а также долями в жилом доме площадью около 150 квадратных метров и на земельном участке площадью 1 411 «квадратов».

Самая богатая жена — у депутата Владимира Карпова. За минувший год она заработала свыше 35 млн рублей (это 2,9 млн рублей в месяц). В собственности у нее находится четыре нежилых помещения общей площадью 428 квадратных метров, доля в квартире (194,8 квадратных метра), а также гараж и автомобили Volkswagen Tiguan и Infiniti JX35. Для сравнения, сам Карпов за 2016 год получил 13 млн 796 тысяч рублей.

Самым «бедным» депутатом по итогам года стала Лидия Коваль. Ее доход за прошлый год составил чуть более 397 тысяч рублей. В декларации парламентарий указала, что владеет квартирой площадью 45,7 квадратных метра.

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской за прошедший год заработал почти 7,5 млн рублей. У первого лица Закдумы есть квартира площадью 83,95 квадратных метра (совместная собственность), а также квартира в пользовании площадью 98,8 квадратных метра. Личный транспорт в декларации не указан.

Первый зампред Закдумы Юрий Матвеев за 2016 год заработал порядка 5,5 млн рублей. В собственности у Матвеева квартира площадью 88 квадратных метров, а в пользовании — еще одна квартира площадью 101,2 квадратных метра. Машины, судя по декларации, у Матвеева нет.

Напомним, что в прошлом году лидером по доходам также стал Александр Добровольский (10,7 млн рублей), а звание самой богатой супруги парламентария, как и на этот раз, досталось жене депутата Карпова. Кстати, в 2016 году ее доход увеличился на 3 млн рублей.