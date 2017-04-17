Депутаты Госдумы от Красноярского края показали свои доходы
Самым богатым оказался Артур Чилингаров, меньше всех заработал Сергей Натаров.
Самым богатым оказался Артур Чилингаров, меньше всех заработал Сергей Натаров.
Семь представителей Красноярского края в Государственной Думе России седьмого созыва отчитались о доходах, полученных в 2016 году.
Самым богатым по итогам года стал представитель Красноярского края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров. Он задекларировал доход в 20,5 млн рублей. Кроме того, в его собственности два земельных участка 3,8 тыс. кв.м., дом — 330 кв.м., квартира в 93, гараж и квадроцикл РМ500. У супруги квартира 87 кв метров и доход за год 912 тыс. рублей.
На втором месте член фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина. Её доход — чуть больше 5 млн рублей, в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства — 1466 кв. м, участок под индивидуальное строительство — 1500 кв.м., жилой дом в 252 кв.м., квартира 126 и даже овощехранилище. Супруг парламентария заработал 1, м., две квартиры общей площадью 102 кв.м, дом в 348 кв. м. и два земельных участка общей площадью почти 3 тыс. кв.м., автомобиль Toyota Caldina, снегоход Yamaha Viking 540 IV и трактор TY-244.
У Ларисы Шойгу доход чуть выше, чем у Кармазиной — 5,1 млн рублей, ее супруг — 1,4 млн. Однако в собственности нет ничего только у мужа квартирой 75кв.м и автомобиль Volkswagen Tiguan.
Член комитета Госдумы по энергетике Петр Пимашков задекларировал доход 4,9 млн рублей. В собственности есть две квартиры площадью 189 и 137 (безвозмездное пользование) кв.м, а также моторная лодка Grizzly 490 DС и прицеп к ней.
Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заработал в 2016 году 3,6 млн рублей, его супруга — 583 тыс. руб. и о по ¼ доли квартиры площадью 86 кв.м. Во владении — квартира, гараж с подвалом, земельные участки — 1,3 тыс. кв. м, автомобиль Toyota Venza.
Депутат Виктор Зубарев заработал 3,2 млн, супруга — 364 тысячи рублей. В собственности — жилой дом площадью 406 кв.м., на двоих четыре земельных участка общей площадью 3 тыс. кв.м., и два автомобиля Lexus.
Меньше всех заработал самовыдвиженец депутат Сергей Натаров — 1,3 млн рублей, его супруга и вовсе 3 рубля. Имеет квартиру площадью 149 кв.м., ещё квартира у супруги — 123 кв.м, автомобиль Toyota Camry (супруги — Land Rover Range Rover).
Как отметили в нижней палате парламента РФ, все депутаты подали декларации вовремя — до 1 апреля 2017 года. И были опубликованы после проверки, спустя две недели.