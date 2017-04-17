Депутаты Госдумы от Красноярского края показали свои доходы

Семь представителей Красноярского края в Государственной Думе России седьмого созыва отчитались о доходах, полученных в 2016 году.

Самым богатым по итогам года стал представитель Красноярского края в нижней палате парламента — Артур Чилингаров. Он задекларировал доход в 20,5 млн рублей. Кроме того, в его собственности два земельных участка 3,8 тыс. кв.м., дом — 330 кв.м., квартира в 93, гараж и квадроцикл РМ500. У супруги квартира 87 кв метров и доход за год 912 тыс. рублей.

На втором месте член фракции «Единая Россия» Лариса Кармазина. Её доход — чуть больше 5 млн рублей, в собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства — 1466 кв. м, участок под индивидуальное строительство — 1500 кв.м., жилой дом в 252 кв.м., квартира 126 и даже овощехранилище. Супруг парламентария заработал 1, м., две квартиры общей площадью 102 кв.м, дом в 348 кв. м. и два земельных участка общей площадью почти 3 тыс. кв.м., автомобиль Toyota Caldina, снегоход Yamaha Viking 540 IV и трактор TY-244.

У Ларисы Шойгу доход чуть выше, чем у Кармазиной — 5,1 млн рублей, ее супруг — 1,4 млн. Однако в собственности нет ничего только у мужа квартирой 75кв.м и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Член комитета Госдумы по энергетике Петр Пимашков задекларировал доход 4,9 млн рублей. В собственности есть две квартиры площадью 189 и 137 (безвозмездное пользование) кв.м, а также моторная лодка Grizzly 490 DС и прицеп к ней.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин заработал в 2016 году 3,6 млн рублей, его супруга — 583 тыс. руб. и о по ¼ доли квартиры площадью 86 кв.м. Во владении — квартира, гараж с подвалом, земельные участки — 1,3 тыс. кв. м, автомобиль Toyota Venza.

Депутат Виктор Зубарев заработал 3,2 млн, супруга — 364 тысячи рублей. В собственности — жилой дом площадью 406 кв.м., на двоих четыре земельных участка общей площадью 3 тыс. кв.м., и два автомобиля Lexus.

Меньше всех заработал самовыдвиженец депутат Сергей Натаров — 1,3 млн рублей, его супруга и вовсе 3 рубля. Имеет квартиру площадью 149 кв.м., ещё квартира у супруги — 123 кв.м, автомобиль Toyota Camry (супруги — Land Rover Range Rover).

Как отметили в нижней палате парламента РФ, все депутаты подали декларации вовремя — до 1 апреля 2017 года. И были опубликованы после проверки, спустя две недели.