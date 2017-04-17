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08:12 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР официально представила Силы специальных операций

КНДР впервые официально продемонстрировала отдельный вид войск — Силы специальных операций. На это обратили внимание южнокорейские военные аналитики, передает «Ёнхап».

Источник: Reuters

Как отмечается, впервые спецназовцы как представители отдельного подразделения армии прошли на параде в Пхеньяне по случаю 105-летней годовщины со дня рождения основателя республики Ким Ир Сена 15 апреля. При трансляции по телевидению КНДР спецназ был упомянут наряду с такими родами войск, как ВМС, ВВС и Стратегические ракетные войска.

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Офицеры ССО маршировали в черных солнцезащитных очках, на их лицах был маскировочный черный крем. Вооружены спецназовцы новым типом винтовки с установленным на него гранатометом, на их шлемах — очки ночного видения.

«Как только Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын отдаст приказ, они с решимостью, подобной сиянию над горой Пэкту, пронзят мечом сердце врага», — заявил диктор. Сам лидер страны также присутствовал на церемонии, в окружении высокопоставленных чиновников и военачальников.

Торжества прошли на фоне усиливающейся напряженности на Корейском полуострове. В тот же день КНДР неудачно попыталась запустить ракету. США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

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