Самым богатым депутатом Госдумы от Башкирии стал Рифат Шайхутдинов

Среди них самый «богатый» Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» (более 43 млн рублей). К тому же, его семье принадлежит имущество за рубежом — дом в Италии и хутор в Финляндии.

Самые скромные доходы у Гаджимурата Омарова («Справедливая Россия») — 1,2 млн рублей.

Рифат Шайхутдинов заработал 43 млн рублей. В его имущество входит огород (15 соток), квартира (433,2 кв.м), хозяйственное строение (11,60 кв.м), хутор (68 соток в Финляндии), автомобиль Ауди A8L. Доход супруги составляет 622.6 тысяч рублей. Ее имущество: земельный участок под ИЖС (30 соток), два дома (859 и 175 кв.м (второй — в Италии), квартира (78 кв.м), гараж (49,5 кв.м), беседка (140 кв.м.), бассейн (121 кв.м), автомобиль Шевроле экспрес, Ленд Крузер, Мерседес Бенс S400.

Алексей Изотов — 11 млн рублей, имущество — ½ участка под ИЖС (12 соток), ½ дома (209,5 кв.м), ½ квартиры (100,3 кв.м), машина Тойота LAND CRUISER 120. Доход супруги 9 млн рублей, имущество: ½ участка под ИЖС (12 соток), ½ дома (209,5 кв.м), ½ квартиры (100,3 кв.м), гаражный бокс 18,4 кв.м.

Доход Римы Баталовой равен 7, 6 млн рублей. Из имущества за ней числится квартира (109,50 кв.м), автомобиль AUDI Q5 S Line. Доход супруга — 555 тысяч рублей, также на него записан гараж 26,90 кв.м.

Зугура Рахматуллина — 5 млн рублей. Распологает земельным участком для ИЖС (14 соток), жилой дом (180,6 кв.м), ½ доли в квартире (103,6), автомобиль Toyota land cruiser prado. Доход супруга 1,6 млн рублей.

Павел Качкаев — 4,8 млн рублей, его имущество — земельный участок (24,6), жилой дом (291,7), ¼ квартиры (149,50 кв.м), гараж 23,90 (кв.м). Доход супруги 438 тысяч рублей, она владеет квартирой (общая долевая собственность, ¼ и ¼) — 149,50 кв.м, машиноместом 19,30 кв.м, автомобилем Мерседес-бенц С 180.

Доход Рафаэля Марданшина составил 4,8 млн рублей. Из имущества перечислены земельный участок для ИЖС (10 соток), жилой дом с хозяйственными постройками (261,10 кв.м), газопровод низкого давления (67,00 м), Вольво ХС 60. Супруга получила в 2016 году доход в размере 6 млн рублей, имущество — два нежилых помещения, одно из них с подвалом (527 и 118 кв.м).

Иван Сухарев задекларировал 4,6 млн рублей, доход супруги небольшой — 223 тысячи рублей.

Александр Ющенко — 4,6 млн рублей. Автомобиля и другого имущества у него нет.

Зариф Байгускаров — 3,4 млн рублей. Недвижимости и автомобиля за ним не числится. Зато есть имущество у детей. Это хозяйственные строения (36,60 и 24,20 соток), два земельных участка для огорода (5 и 2,52 сотки), участок под ИЖС (16,76 соток), ½ квартиры (96,6 кв.м), гараж (16,20 кв.м), гаражный бокс (20,40 кв.м), ½ квартиры (96,6 кв.м).

Михаил Бугера — 2,9 млн рублей, имущество — квартира (48 кв.м), доля в квартире (101,6 кв.м). Доход супруги ​5 тысяч рублей, ее имущество — доля в квартире (101,6), автомобиль Хонда Аккорд.

Фарит Ганиев — 2,5 млн рублей, доход супруги составляет 350 тысяч рублей.

Рамзил Ишсарин — 2,5 млн рублей, из имущества названы земельный участок для ведения садоводства (7,86 соток), квартира (90,90 кв.м). Доход супруги — 3 тысячи рублей, имущество — автомобиль Mazda CX-5.

Ильдар Бикбаев — 2,4 млн рублей. Супруга заработала 100 тысяч рублей. Имущества и автомобилей нет.

Инга Юмашева — 2 млн рублей. Из имущества у красотки-депутата числится квартира (общая долевая собственность, (½) 62,00 кв.м, автомобиль INFINITI G25.

Гаджимурад Омаров — 1,2 млн рублей. Имущество — 5 участков для ИЖС (15, 15, 40, 42,61, 61 соток), четыре дома (179, 252, 427, 485 и 3181 кв.м), 2 дома с хозяйственными постройками (737,9 и 1010,6 кв.м), дом охраны (70,6 кв.м), два гаража (103,7 и 199,6 кв.м), хозяйственный блок (210 кв.м), земельный участок для дачного строительства (18 соток), два участка для ведения личного подсобного хозяйства (25,7 и 11,68 соток). Доход его супруги составил 482 тысячи рублей. Ее имущество — квартира (общая долевая собственность, 1/6 -111,90 кв.м, нежилые помещения (4170 и 265 кв.м), земельный участок для дачного строительства (25 соток), земельный участок земли населенных пунктов (400 соток), автомобили Mercedes-Benz S600, Porsche Cayenne.

Напомним, по итогам 2015 года самым богатым депутатом от Башкирии стал Рафаэль Марданшин («Единая Россия») с доходом 17,1 млрд рублей.