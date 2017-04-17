Самым богатым депутатом Госдумы от Башкирии стал Рифат Шайхутдинов
Депутаты Госдумы РФ от Башкирии опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.
Депутаты Госдумы РФ от Башкирии опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.
Среди них самый «богатый» Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» (более 43 млн рублей). К тому же, его семье принадлежит имущество за рубежом — дом в Италии и хутор в Финляндии.
Самые скромные доходы у Гаджимурата Омарова («Справедливая Россия») — 1,2 млн рублей.
Рифат Шайхутдинов заработал 43 млн рублей. В его имущество входит огород (15 соток), квартира (433,2 кв.м), хозяйственное строение (11,60 кв.м), хутор (68 соток в Финляндии), автомобиль Ауди A8L. Доход супруги составляет 622.6 тысяч рублей. Ее имущество: земельный участок под ИЖС (30 соток), два дома (859 и 175 кв.м (второй — в Италии), квартира (78 кв.м), гараж (49,5 кв.м), беседка (140 кв.м.), бассейн (121 кв.м), автомобиль Шевроле экспрес, Ленд Крузер, Мерседес Бенс S400.
Алексей Изотов — 11 млн рублей, имущество — ½ участка под ИЖС (12 соток), ½ дома (209,5 кв.м), ½ квартиры (100,3 кв.м), машина Тойота LAND CRUISER 120. Доход супруги 9 млн рублей, имущество: ½ участка под ИЖС (12 соток), ½ дома (209,5 кв.м), ½ квартиры (100,3 кв.м), гаражный бокс 18,4 кв.м.
Доход Римы Баталовой равен 7, 6 млн рублей. Из имущества за ней числится квартира (109,50 кв.м), автомобиль AUDI Q5 S Line. Доход супруга — 555 тысяч рублей, также на него записан гараж 26,90 кв.м.
Зугура Рахматуллина — 5 млн рублей. Распологает земельным участком для ИЖС (14 соток), жилой дом (180,6 кв.м), ½ доли в квартире (103,6), автомобиль Toyota land cruiser prado. Доход супруга 1,6 млн рублей.
Павел Качкаев — 4,8 млн рублей, его имущество — земельный участок (24,6), жилой дом (291,7), ¼ квартиры (149,50 кв.м), гараж 23,90 (кв.м). Доход супруги 438 тысяч рублей, она владеет квартирой (общая долевая собственность, ¼ и ¼) — 149,50 кв.м, машиноместом 19,30 кв.м, автомобилем
Доход Рафаэля Марданшина составил 4,8 млн рублей. Из имущества перечислены земельный участок для ИЖС (10 соток), жилой дом с хозяйственными постройками (261,10 кв.м), газопровод низкого давления (67,00 м), Вольво ХС 60. Супруга получила в 2016 году доход в размере 6 млн рублей, имущество — два нежилых помещения, одно из них с подвалом (527 и 118 кв.м).
Иван Сухарев задекларировал 4,6 млн рублей, доход супруги небольшой — 223 тысячи рублей.
Александр Ющенко — 4,6 млн рублей. Автомобиля и другого имущества у него нет.
Зариф Байгускаров — 3,4 млн рублей. Недвижимости и автомобиля за ним не числится. Зато есть имущество у детей. Это хозяйственные строения (36,60 и 24,20 соток), два земельных участка для огорода (5 и 2,52 сотки), участок под ИЖС (16,76 соток), ½ квартиры (96,6 кв.м), гараж (16,20 кв.м), гаражный бокс (20,40 кв.м), ½ квартиры (96,6 кв.м).
Михаил Бугера — 2,9 млн рублей, имущество — квартира (48 кв.м), доля в квартире (101,6 кв.м). Доход супруги 5 тысяч рублей, ее имущество — доля в квартире (101,6), автомобиль Хонда Аккорд.
Фарит Ганиев — 2,5 млн рублей, доход супруги составляет 350 тысяч рублей.
Рамзил Ишсарин — 2,5 млн рублей, из имущества названы земельный участок для ведения садоводства (7,86 соток), квартира (90,90 кв.м). Доход супруги — 3 тысячи рублей, имущество — автомобиль Mazda CX-5.
Ильдар Бикбаев — 2,4 млн рублей. Супруга заработала 100 тысяч рублей. Имущества и автомобилей нет.
Инга Юмашева — 2 млн рублей. Из имущества у
Гаджимурад Омаров — 1,2 млн рублей. Имущество — 5 участков для ИЖС (15, 15, 40, 42,61, 61 соток), четыре дома (179, 252, 427, 485 и 3181 кв.м), 2 дома с хозяйственными постройками (737,9 и 1010,6 кв.м), дом охраны (70,6 кв.м), два гаража (103,7 и 199,6 кв.м), хозяйственный блок (210 кв.м), земельный участок для дачного строительства (18 соток), два участка для ведения личного подсобного хозяйства (25,7 и 11,68 соток). Доход его супруги составил 482 тысячи рублей. Ее имущество — квартира (общая долевая собственность, 1/6 -111,90 кв.м, нежилые помещения (4170 и 265 кв.м), земельный участок для дачного строительства (25 соток), земельный участок земли населенных пунктов (400 соток), автомобили
Напомним, по итогам 2015 года самым богатым депутатом от Башкирии стал Рафаэль Марданшин («Единая Россия») с доходом 17,1 млрд рублей.