Глава Прикамья обратился к Медведеву с просьбой поддержать спорткомплекс «Снежинка»

Федеральный центр «Снежинка» в Чайковском является одним из самых современных и технически совершенных спорткомплексов в мире. Здесь представлена вся линейка трамплинов от К-20 до К-125, современный лыжно-биатлонный комплекс отвечает мировым стандартам, что позволяет использовать центр как для подготовки сборных команд страны, так и для проведения соревнований самого высокого уровня.

Однако вызванные сокращением финансирования проблемы грозят «Снежинке» долгосрочной «консервацией»: потерей квалифицированных кадров из-за низких зарплат, срывом сроков сертификации трамплинного и биатлонного комплексов. Это ставит под вопрос проведение международных соревнований в Чайковском. В случае если «Снежинка» не предоставит необходимый уровень сервиса и качественное оборудование сборным командам России, те могут организовать тренировочные сборы на зарубежных спортивных центрах.