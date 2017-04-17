Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Что такое умный дом?
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
09:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья обратился к Медведеву с просьбой поддержать спорткомплекс «Снежинка»

ПЕРМЬ, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Как стало известно «ФедералПресс», глава Прикамья Максим Решетников во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым попросил о поддержке в решении вопроса со спорткомплексом «Снежинка».

Федеральный центр «Снежинка» в Чайковском является одним из самых современных и технически совершенных спорткомплексов в мире. Здесь представлена вся линейка трамплинов от К-20 до К-125, современный лыжно-биатлонный комплекс отвечает мировым стандартам, что позволяет использовать центр как для подготовки сборных команд страны, так и для проведения соревнований самого высокого уровня.

Однако вызванные сокращением финансирования проблемы грозят «Снежинке» долгосрочной «консервацией»: потерей квалифицированных кадров из-за низких зарплат, срывом сроков сертификации трамплинного и биатлонного комплексов. Это ставит под вопрос проведение международных соревнований в Чайковском. В случае если «Снежинка» не предоставит необходимый уровень сервиса и качественное оборудование сборным командам России, те могут организовать тренировочные сборы на зарубежных спортивных центрах.

Напомним, встреча Дмитрия Медведева и Максима Решетникова состоялась на прошлой неделе. Врио губернатора Прикамья доложил премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов развития региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Треть россиян считает возможной войну России с Америкой
СМИ: США намерены отправить три авианосца к берегам Южной Кореи
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
Эрдоган намерен поднять тему возвращения смертной казни в Турции
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
ХК СКА завоевал второй Кубок Гагарина, обыграв «Магнитку» Хоккеисты СКА одержали победу над «Магниткой» в пятой игре финала плей-офф КХЛ, состоявшейся в воскресенье в Магнитогорске
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дорогах перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Банки Санкт-Петербурга снизили ставки по ипотеке
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь