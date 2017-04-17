Глава Прикамья обратился к Медведеву с просьбой поддержать спорткомплекс «Снежинка»
ПЕРМЬ, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Как стало известно «ФедералПресс», глава Прикамья Максим Решетников во время встречи с
ПЕРМЬ, 14 апреля, РИА ФедералПресс. Как стало известно «ФедералПресс», глава Прикамья Максим Решетников во время встречи с
Федеральный центр «Снежинка» в Чайковском является одним из самых современных и технически совершенных спорткомплексов в мире. Здесь представлена вся линейка трамплинов от К-20 до К-125, современный
Однако вызванные сокращением финансирования проблемы грозят «Снежинке» долгосрочной «консервацией»: потерей квалифицированных кадров
Напомним, встреча Дмитрия Медведева и Максима Решетникова состоялась на прошлой неделе. Врио губернатора Прикамья доложил