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10:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Марина Седых осталась самым богатым депутатом Заксобрания Иркутской области

Парламентарий заработала в прошлом году почти 553,5 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых подтвердила статус самого богатого депутата Законодательного собрания Приангарья. Доход народной избранницы в 2016 году составил около 553,5 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2015-м. Также в тройку богатейших парламентариев вошли гендиректор «Фортуны» Нина Чекотова и председатель совета директоров ООО «Центр» Владимир Чеботарев с 168 и 157,1 млн рублей соответственно. ИА IrkutskMedia проанализировало декларации о доходах депутатов регионального Заксобрания.

В десятку обеспеченных депутатов областного ЗакСа также вошли Игорь Гринберг, Николай Труфанов, Дмитрий Баймашев, Александр Вепрев, Тимур Сагдеев, Антон Красноштанов и Анатолий Дубас.

Парламентариями с низким заработком стали Андрей Микуляк, Андрей Левченко и Анастасия Егорова. Доход первого — почти 670 тысяч рублей, второго — 361 тысяча, а третьей — 60 тысяч. Напомним, согласно представленным данным, в 2015 году Анастасия Егорова не заработала ни копейки.

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