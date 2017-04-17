Марина Седых осталась самым богатым депутатом Заксобрания Иркутской области

Генеральный директор «Иркутской нефтяной компании» Марина Седых подтвердила статус самого богатого депутата Законодательного собрания Приангарья. Доход народной избранницы в 2016 году составил около 553,5 млн рублей, что на 150 млн рублей больше, чем в 2015-м. Также в тройку богатейших парламентариев вошли гендиректор «Фортуны» Нина Чекотова и председатель совета директоров ООО «Центр» Владимир Чеботарев с 168 и 157,1 млн рублей соответственно. ИА IrkutskMedia проанализировало декларации о доходах депутатов регионального Заксобрания.

В десятку обеспеченных депутатов областного ЗакСа также вошли Игорь Гринберг, Николай Труфанов, Дмитрий Баймашев, Александр Вепрев, Тимур Сагдеев, Антон Красноштанов и Анатолий Дубас.

Парламентариями с низким заработком стали Андрей Микуляк, Андрей Левченко и Анастасия Егорова. Доход первого — почти 670 тысяч рублей, второго — 361 тысяча, а третьей — 60 тысяч. Напомним, согласно представленным данным, в 2015 году Анастасия Егорова не заработала ни копейки.