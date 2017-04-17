Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах: квартиры в Испании и Швейцарии, участок под сельскохозяйственное производство и «Мерседесы»

Парламентарии отчитались о доходах и имуществе за 2016 год. Супруга «единоросса», депутат ЗСО Лена Колесникова заработала 10,2 млн рублей.

Никакой недвижимости и транспортных средств на депутата Госдумы не записано. В пользовании семьи Колесниковых находится две квартиры.

Доход супруги Гартунга в 2016 году снизился в 2,4 раза и составил 100,2 млн рублей. В совместной собственности у семьи «эсера» находятся земельный участок площадью 9.8 тыс. кв.м. и жилой дом (672 кв.м.). Еще два жилых дома и квартира в Швейцарии находятся в собственности у жены. Парламентарию принадлежит автомобиль Мерседес-Бенц CL, а супруге — Порше Кайен и Мерседес А250.

Экс-глава Магнитогорска Виталий Бахметьев задекларировал 9,8 млн рублей. Ему принадлежат три жилых дома, три квартиры, одна из которых в долевой собственности, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,7 тыс. кв.м., земельный участок под ИЖС, земельный участок земли поселения 1,5 тыс. кв.м. Также в собственности у парламентария автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4 MATIC, два маломерных судна KAWASAKI SX-R800 и ГЦ BOMBARDIER GTX-215, снегоболотоход и снегоход.

5,7 млн руб. задекларировал «единоросс» Владимир Бурматов. В собственности депутата и его супруги, как и годом ранее, находится квартира, кроме того, ему принадлежит Mercedes-benz E350.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская отчиталась о 5,6 млн рублей. Ей принадлежит земельный участок для ведения садоводства, две квартиры, одна из которых в долевой собственности, и автомобиль Land Rover Range Rover Sport.

«Единороссы» Андрей Барышев и Дмитрий Вяткин задекларировали 5,2 млн рублей и 5,1 млн рублей соответственно. В собственности Барышева находятся четыре квартиры, одна из которых в Испании, нежилое здание и три земельных участка общей площадью более 12. тыс. кв.м.

Вяткину принадлежат земельный участок и жилой дом.

Меньше всех среди южноуральских «единороссов» заработал бывший глава Увельского района Анатолий Литовченко — 2 млн рублей. В собственности у депутата земельный участок для сельскохозяйственного производства площадью 112 тыс. кв.м., земельный участок под ИЖС, садовый участок, жилой дом и автомобиль УАЗ-469Б. Также в долевой собственности у него находятся квартира и земельный участок, а в аренде — лесной участок (2.4 тыс. кв.м.).

Представитель ЛДПР Виталий Пашин отчитался о 1,5 млн рублей. Недвижимости и транспортных средств на депутата не записано.