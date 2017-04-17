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09:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Самый «богатый» депутат Приморья — единорос Ахоян, самый «бедный» — Андрейченко из ЛДПР

На сайте Законодательного собрания опубликовали сведения о доходах народных избранников за прошедший год.

Владивосток, 17 апреля, PrimaMedia.

Депутаты Законодательного собрания Приморья отчитались о доходах в 2016 году. Декларации народных избранников и членов их семей обнародованы на сайте краевого парламента. Согласно им, доходы народных избранников по сравнению с прошлым годом уменьшились, но не сильно, а в лидеры по заработкам вклинились новые лица приморской политики, пополнившие ЗС ПК осенью прошлого года. Самыми богатыми, как и прежде, остаются представители «партии власти», самым бедным стал представитель ЛДПР, а самые богатые родственники оказались у парламентского меньшинства — «пенсионерки» Юлии Толмачевой. Ее же семья лидирует в списке латифундистов краевого парламента, сообщает ИА PrimaMedia.

Самые богатые

Лидерство среди депутатов Законодательного собрания Приморья по размеру доходов второй год подряд удерживает работающий на освобожденной основе председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян — 72,48 млн рублей (годом ранее — 3,13 млрд рублей).

Второе место у новичка регионального парламента депутата Константина Богданенко, который задекларировал 36,94 млн рублей. На третьем месте единоросс Евгений Ткаченко с годовым доходом 26,14 млн рублей. Четвертое место у серебряного медалиста прошлого года, гендиректора ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша— 19,99 млн рублей (в 2015 году — 29,47 млн рублей).

Замыкает пятерку лидеров депута-единоросс Игорь Шауфлер, задекларировавший 15,87 млн рублей дохода.

Самые бедные

Депутатом со самым скромным доходом в 2016 году стал представитель фракции ЛДПР Андрей Андрейченко, осенью прошлого года перекочевавший из Думы Владивостока в краевой парламент. Годовой доход депутата, согласно декларации, составил всего 369 тысяч рублей. Второе место по скромности — у единоросса Джони Авдои, задекларировавшего 409,9 тысяч рублей. «Бронза» у экс-коммуниста, а ныне представителя «партии власти» Олега Вельгодского. Он отчитался о 459 тысячах рублей заработка. Скромный годовой заработок показал и еще один представитель ЛДПР в ЗС ПК Александр Петухов, отчитавшийся о 482 тысячах рублей.

Замыкает пятерку бедных парламентариев коммунист Владимир Хмелев с 898,8 тысячами рублей дохода.

Депутаты с самыми богатыми родственниками

Список депутатов с состоятельными родственниками, попавшими в декларацию с огромным отрывом возглавляет единственный представитель Российской партии пенсионеров за справедливость в краевом парламенте Юлия Толмачева. Ее собственный годовой доход в 1,29 млн рублей меркнет перед заработком супруга, который, согласно декларации, в 2016 году составил 27,75 млн рублей.

На втором месте доходных родственников депутатов расположилась супруга художественного руководителя Приморского академического театра им. Максима Горького Ефима Звеняцкого. Она, судя по декларации, достойно дополнила заработок мужа (6,17 млн рублей), внеся в семейный бюджет 5,35 млн рублей.

На третьем месте по размеру заработка стоит супруга депутата Евгения Ткаченко с 4,8 млн заработанных в 2016 году рублей. Правда, разрыв с годовым доходом мужа у нее все же существеннее — сам депутат в прошлом году заработал 26,14 млн рублей.

Супруга председателя комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК Игоря Чемериса внесла в семейный бюджет 3,08 млн рублей, дополнив заработок мужа (9,24 млн рублей).

Старалась не отставать от мужа-депутата и супруга единоросса Александра Бехтера, внеся в семейный бюджет 1,94 млн рублей. Сам депутат в 2016 году заработал 2,44 млн рублей.

Депутаты-автовладельцы

Как показал анализ декларативной отчетности, далеко не все депутаты краевого парламента являются автомобилистами (или владельцами автомобилей). Но есть в краевом парламенте такие, чей автопарк не ограничен единственным транспортным средством. Например, председатель комитета по бюджетно налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян является владельцем сразу трех авто и все они одной марки — Lexus GX 460, GX 570 и GX 350.

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию, депутат от «партии Жириновского» Евгений Зотов, по всей видимости, является поклонником другого японского автоконцерна — компании Toyota. Во владении представителя ЛДПР сразу четыре авто этой марки — Toyota Crown, Toyota Land Cruiser, Toyota Tundra и Toyota Wich.

У депутата Константина Богданенко три легковушки и все разных марок. Совладелец DNS передвигается на Audi Quattro RS4, Volkswagen Golf и Mazda RX-7. Кроме того, в автопарке депутата значится пикап Toyota TYNDRA и два мотоцикла BMW.

А депутат-справедливоросс Алексей Козицкий, согласно декларации, владеет всего одним легковым автомобилем — внедорожником Toyota Land Cruiser — и множеством грузовиков: Mitsubishi Canter, Mitsubishi FUSO FIGH, Nissan Diesel, Isuzu ELF, а также двумя «Уралами» и автокраном Hino FR.

Самый же представительный автопарк в краевом парламенте у депутата-единоросса Евгения Ткаченко. В декларации народного избранника значатся более 30 грузовиков как отечественного, так и иностранного производства, а также более 20 прицепных конструкций.

Депутаты-латифундисты

Депутат Ефим Звеняцкий совместно с супругой владеет 6 земельными наделами, площадью от 600 до 1,4 тысяч кв. метров.

В собственности депутата Игоря Шауфлера 15 земельных участков, площадью от 398 до 8 тысяч кв. метров.

У депутата Эдуарда Цоя в собственности значатся 19 земельных участков, самый маленький из которых — 30,7 кв. метров, самый крупный — более 600 тысяч кв. метров.

Самыми масштабными землевладениями, согласно декларации, обладает семья депутата Юлии Толмачевой. Во владении четы Толмачевых 31 земельный участок по 2,5 тысячи кв. метров каждый. Еще 19 участков находятся в пользовании четы Толмачевых.

Руководство

Нынешнее руководство краевого парламента, как и предыдущие, большими доходами и собственностью не блещет. Так, спикер ЗС ПК Александр Ролик задекларировал 4,42 млн рублей, уступив в доходах очень многим коллегам по парламенту. В собственности главы законодательного органа значится треть земельного участка на 2,6 тысячи кв. метров, квартира в 137,6 кв. метров и гараж. Квартиру спикер ЗС ПК делит с сыном и дочерью.

У вице-спикера ЗС ПК Сергея Кузьменко годовой доход за 2016 год и того меньше — всего 1,14 млн рублей. Еще меньше заработала супруга депутата — 760 тысяч рублей. В собственности супруги Кузьменко значится два земельных участка, жилой дом и квартира, которыми пользуется и зампредседателя ЗС ПК. Передвигается Сергей Кузьменко на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, а также владеет грузовиком Hino Ranger. Супруга депутата владеет автомобилем Nissan Juke.

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