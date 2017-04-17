Екатеринбургских депутатов-прогульщиков накажут рублем
Слуги народа, которые без уважительной причины пропускают заседания, будут оштрафованы.
Слуги народа, которые без уважительной причины пропускают заседания, будут оштрафованы.
Депутатов, которые пропускают заседания городской Думы без уважительной причины, будут штрафовать на серьезные суммы, сообщила 17 апреля «АиФ-Урал» главный специалист
«Некоторые депутаты Екатеринбургской городской Думы регулярно пропускают заседания комиссий, покидают заседания Думы, не дождавшись его окончания, не участвуют в рассмотрении жизненно важных для города вопросов, — заявил председатель Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов. — Для чего тогда они избирались? По закону досрочно прекратить полномочия таких депутатов мы не можем, но вопросы дисциплины нужно решать. Такие депутаты подрывают не только свою репутацию, но и репутацию всего представительного органа власти».
Согласно проекту будут внесены следующие изменения: все депутаты получают из бюджета выплаты, компенсирующие депутатскую деятельность. Если депутат в течение месяца не участвует в работе городской Думы без уважительных причин, его будут лишать 50% от этой суммы. В случае, если депутат не появляется в течение трех месяцев, то его полностью лишат этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то его лишат права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен.
Проект изменений будет рассмотрен на ближайшей комиссии по местному самоуправлению в среду, 19 апреля. Если проект изменений будет принят на комиссии, его обсуждение вынесут на заседание Думы.
Несколько дней назад заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов выступил с предложением о введении материальной ответственности за отсутствие депутатов на заседаниях без уважительной причины.