Екатеринбургских депутатов-прогульщиков накажут рублем

Депутатов, которые пропускают заседания городской Думы без уважительной причины, будут штрафовать на серьезные суммы, сообщила 17 апреля «АиФ-Урал» главный специалист пресс-службы Екатеринбургской городской Думы Алена Земляникова.

«Некоторые депутаты Екатеринбургской городской Думы регулярно пропускают заседания комиссий, покидают заседания Думы, не дождавшись его окончания, не участвуют в рассмотрении жизненно важных для города вопросов, — заявил председатель Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов. — Для чего тогда они избирались? По закону досрочно прекратить полномочия таких депутатов мы не можем, но вопросы дисциплины нужно решать. Такие депутаты подрывают не только свою репутацию, но и репутацию всего представительного органа власти».

Согласно проекту будут внесены следующие изменения: все депутаты получают из бюджета выплаты, компенсирующие депутатскую деятельность. Если депутат в течение месяца не участвует в работе городской Думы без уважительных причин, его будут лишать 50% от этой суммы. В случае, если депутат не появляется в течение трех месяцев, то его полностью лишат этих выплат. Если депутат отсутствовал на комиссии, то его лишат права слова на следующем заседании. Речь идет о вопросах и выступлениях. Права голоса никто не будет лишен.

Проект изменений будет рассмотрен на ближайшей комиссии по местному самоуправлению в среду, 19 апреля. Если проект изменений будет принят на комиссии, его обсуждение вынесут на заседание Думы.

Несколько дней назад заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов выступил с предложением о введении материальной ответственности за отсутствие депутатов на заседаниях без уважительной причины.