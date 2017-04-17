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09:23 (мск), источник: Коммерсантъ

На пост главы Октябрьского района претендуют три кандидата

В пятницу завершился процесс приема документов на участие в конкурсе по выборам главы Октябрьского района.

Заявки поступили от трех кандидатов — действующего главы района Георгия Поезжаева, который возглавляет муниципалитет с 2007 года, сотрудника районной администрации Михаила Волкова и бывшего начальника ОВД по Октябрьскому району Владислава Фефелова. Сам конкурс состоится 23 мая.

Параллельно в Октябрьском районе проходит конкурс по выборам главы Октябрьского городского поселения.

Первый конкурс по выборам главы Октябрьского был признан не состоявшимся, поскольку в списках кандидатов остался всего один кандидат — предприниматель Андрей Покрышкин, который, по данным источников «Ъ», поддерживается местными властями, остальные претенденты сняли свои кандидатуры.

Повторный конкурс назначен на 8 июня.

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