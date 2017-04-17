Хабаровск и Советская Гавань получат статус свободных портов

На два порто-франко в ДФО станет больше. Статус свободного порта в сентябре получат Хабаровск и Советская Гавань, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, не везде режим порто-франко воспринимают как безусловное благо. Не отрицая преимуществ, специалисты указывают и на явные недостатки проекта. Так, Российский профсоюз моряков бьет тревогу по поводу отмены необходимости получения разрешения на использования иностранной рабочей силы резидентами порто-франко и ТОСЭР. Эксперты профсоюза полагают, что российские моряки могут окончательно утратить право на труд у себя на родине. Представители рыбопромысловых компаний Сахалина, комментируя введение режима порто-франко в Корсакове, отмечают острую нехватку инвестиций и кадров: флот старый, ржавый, а кадры все чаще ищут, и находят, работу на чужбине.