Евгений Куйвашев распорядился принять меры из-за снежного шторма
Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по недопущению возникновения аварийных ситуаций на электросетях Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу по недопущению возникновения аварийных ситуаций на электросетях Свердловской области
В выходные на территории Свердловской области ухудшились погодные условия: выпал снег, значительно усилился ветер.
Как доложил на оперативном совещании 17 апреля министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, силы ГУ МЧС России по Свердловской области и аварийные бригады «МРСК Урала» с субботы находятся в режиме повышенной готовности.
В главное управление МЧС сообщений о
В электросетевом комплексе региона энергетики зафиксировали 80 технологических нарушений в распределительных сетях филиала ОАО «МРСК Урала — «Свердловэнерго».
«По состоянию на утро 17 апреля точечно, в небольших объемах, наблюдаются нарушения электроснабжения в восьми населенных пунктах Ирбитского, Невьянского, Красноуральского городских округов. Без электроснабжения на данный час находится около 800 человек. Ситуация с электроснабжением не критична и находится под полным контролем энергетиков», — сообщили в «МРСК Урала».
Евгений Куйвашев поручил сохранять режим повышенной готовности до тех пор, пока погодные условия в Свердловской области не стабилизируются. Также губернатор обратился к жителям региона с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности.