Евгений Куйвашев распорядился принять меры из-за снежного шторма

В выходные на территории Свердловской области ухудшились погодные условия: выпал снег, значительно усилился ветер.

Как доложил на оперативном совещании 17 апреля министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев, силы ГУ МЧС России по Свердловской области и аварийные бригады «МРСК Урала» с субботы находятся в режиме повышенной готовности.