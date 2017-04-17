Глава города потребовал привести в порядок въезды в Челябинск

Глава Челябинска потребовал провести субботники на въездах в Челябинск — особого внимания, по словам Тефтелева, требует автодорога Меридиан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 апреля, мэр попросил обратить внимание на «ворота города», которые есть практически в каждом районе — со стороны Екатеринбурга, Копейска, Уфы, Троицка, а также на трассу, ведущую в аэропорт.

«В рамках проведения субботников и благоустройства нужно обратить внимание на въезды в город. Например, объездная дорога со стороны Троицкого тракта требует серьезной уборки. Это касается Советского и Ленинского районов, также рядом расположено много садовых и гаражных кооперативов — все вместе должны привести ее в надлежащее состояние», — отметил градоначальник.

Главы Советского и Ленинского районов заявили, что уже взялись за уборку автодороги Меридиан и избавились от крупного мусора.

Добавим, что на этой неделе администрация начинает контроль за проведением субботников в Челябинске. Глав обязали, в том числе, очистить разворотные площадки маршрутных такси, остановочные комплексы, ликвидировать несанкционированные свалки.

Отдельно в рамках субботников глава города попросил глав отследить состояние кладбищ и подъездов к ним в преддверии Родительского дня (25 апреля).