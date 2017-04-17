Оппозиция Турции оспорит результаты референдума

Партия заявила о нарушениях в ходе голосования, из-за которых она требует оспорить его результаты. РНП требует пересчета 60% голосов.

Накануне в Турции прошел референдум об изменении конституции, на него были вынесены 18 поправок. В частности, они касаются расширения полномочий президента страны и перехода от парламентской к президентской республике.

Как сообщило турецкое информагентство «Анадолу», по итогам подсчета 99,97% бюллетеней за внесение изменений в конституцию высказались 51,41% (25 млн 156 тыс. 860) проголосовавших, против изменений — 48,59% (23 млн 777 тыс. 014). Явка на референдуме составила 86%. При этом, жители трех крупнейших городов Турции — Стамбула, Анкары и Измира — голосовали против поправок.