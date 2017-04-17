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09:54 (мск), источник: ИА Башинформ

Центризбирком Башкирии определил кандидата в новый состав

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В новый состав ЦИК Башкортостана предложена кандидатура члена комиссии с правом решающего голоса Рустема Бикметова. Предложение от действующего состава Центризбиркома было принято на заседании регионального ЦИК. Оно связано с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии республики.

В Башкортостане проходит процедура формирования нового состава Центризбиркома. Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии принимаются Главой Башкортостана и Государственным Собранием республики в течение 30 дней и завершатся 3 мая.

В ходе заседания Центризбиркома 14 апреля были прекращены досрочно полномочия членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса городских округов городов Межгорье, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Иглинского, Караидельского, Краснокамского, Мишкинского, Янаульского муниципальных районов и приняты решения о назначении новых членов в состав этих комиссий. На основании законодательства о выборах и принимая во внимание решения территориальных избирательных комиссий, Комиссия исключила ряд лиц из резерва составов участковых комиссий и включила новые кандидатуры в резерв составов участковых комиссий Республики Башкортостан.

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