Центризбирком Башкирии определил кандидата в новый состав

В Башкортостане проходит процедура формирования нового состава Центризбиркома. Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии принимаются Главой Башкортостана и Государственным Собранием республики в течение 30 дней и завершатся 3 мая.

В ходе заседания Центризбиркома 14 апреля были прекращены досрочно полномочия членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса городских округов городов Межгорье, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Иглинского, Караидельского, Краснокамского, Мишкинского, Янаульского муниципальных районов и приняты решения о назначении новых членов в состав этих комиссий. На основании законодательства о выборах и принимая во внимание решения территориальных избирательных комиссий, Комиссия исключила ряд лиц из резерва составов участковых комиссий и включила новые кандидатуры в резерв составов участковых комиссий Республики Башкортостан.