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10:20 (мск), источник: РИА Новости

Южная Корея и США пригрозили КНДР мощным ответом в случае новых провокаций

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших «провокаций», заявил временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом.

Источник: Reuters

«Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае дальнейших провокаций КНДР», — приводит слова Хвана информационное агентство Рёнхап.

По его данным, премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

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«Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — подчеркнул Хван Гё Ан.

Вашингтон и Сеул в июле 2016 года договорились развернуть систему THAAD в Южной Корее под предлогом угроз со стороны северокорейских ракет. Как ранее сообщало агентство Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных опубликовано не было. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет не превышает 200 километров.

Планы США и Кореи вызвали беспокойство Китая и России, которые видят в развертывании системы ПРО шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала.

Комментарии
5
Конь
Она и без ваших советов знает свое место и может указать некоторым на их место
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патриот патриот
кишка тонка у них ..указать КНДР своё место
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солнечка
страна эта на СВОЁМ месте и никого не учит как жить и по каким законам!!! Никому не навязывается!! А из тотальной разрухи САМА построила успешное для себя государство!!! А штаты занимались бы СВОИМИ долгами делами своих людей!! А не учили весь мир своей пидо,,,ной демократии на вранье крови и бездоказательных заявлениях и оскорблениях!!! А то всё повад ищут!!Не жили они в войне на своей территории и не знают КАКОВО это!!!Дождуться!!ПИ....
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