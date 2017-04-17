Южная Корея и США пригрозили КНДР мощным ответом в случае новых провокаций

По его данным, премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

«Корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — подчеркнул Хван Гё Ан.

Вашингтон и Сеул в июле 2016 года договорились развернуть систему THAAD в Южной Корее под предлогом угроз со стороны северокорейских ракет. Как ранее сообщало агентство Рёнхап, батарея будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков, хотя официальных данных опубликовано не было. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет не превышает 200 километров.

Планы США и Кореи вызвали беспокойство Китая и России, которые видят в развертывании системы ПРО шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала.