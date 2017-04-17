ЛДПР определилась со своим кандидатом на выборы губернатора Пермского края

Сам господин Постников оставил эту информацию без комментариев.

Источник в реготделении сообщил, что в минувший четверг высший совет ЛДПР принимал решение о выдвижении кандидатов от партии по 17 регионам, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, в Прикамье партия делает ставку на лидера реготделения Олега Постникова.



Ранее в числе возможных кандидатов от партии назывался и бывший вице-премьер, член фракции ЛДПР Игорь Орлов, но его кандидатуру решили не выдвигать.

По одной из версий, это связано с тем, что на минувших выборах заксобрания господин Орлов отказался от борьбы в одномандатном округе № 2 (Дзержинский и Кировский районы Перми) и прошел в парламент лишь по партийным спискам.