ЛДПР определилась со своим кандидатом на выборы губернатора Пермского края
Кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора Прикамья станет координатор реготделения партии, лидер парламентской фракции ЛДПР Олег Постников.
Кандидатом от ЛДПР на выборах губернатора Прикамья станет координатор реготделения партии, лидер парламентской фракции ЛДПР Олег Постников.
Сам господин Постников оставил эту информацию без комментариев.
Источник в реготделении сообщил, что в минувший четверг высший совет ЛДПР принимал решение о выдвижении кандидатов от партии по 17 регионам, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, в Прикамье партия делает ставку на лидера реготделения Олега Постникова.
Ранее в числе возможных кандидатов от партии назывался и бывший
По одной из версий, это связано с тем, что на минувших выборах заксобрания господин Орлов отказался от борьбы в одномандатном округе № 2 (Дзержинский и Кировский районы Перми) и прошел в парламент лишь по партийным спискам.