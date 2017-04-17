Сенаторы от Башкирии рассказали о доходах и имуществе за прошлый год
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сенаторы от Башкортостана опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2016 год.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сенаторы от Башкортостана опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2016 год.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительной власти республики Лилия Гумерова задекларировала доход 4,6 млн рублей и автомобиль «Тойота Хайлендер», еще 679 тысяч заработал ее супруг. У семьи есть в пользовании две квартиры — 126 и 130 кв. м. По сравнению с 2015 годом декларация не претерпела серьезных изменений, сообщает
Второй сенатор, член комитета по международным делам Рафаил Зинуров заработал за год 4,9 млн рублей, на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга заработала 72 тысячи рублей. В собственности у семьи сенатора земельный участок для ИЖС (17,58 соток), жилой дом с постройками (190 кв. м), две квартиры (113 и 129,8 кв. м) и скульптурная мастерская.
Самым богатым из сенаторов в 2016 году оказался Валерий Пономарёв, представитель от Камчатки, его доход составил 2,6 млрд рублей. За год до этого он заработал 1 млрд рублей. Супруга Пономарёва задекларировала 32,7 млн рублей дохода.