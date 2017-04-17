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10:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Сенаторы от Башкирии рассказали о доходах и имуществе за прошлый год

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Сенаторы от Башкортостана опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2016 год.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительной власти республики Лилия Гумерова задекларировала доход 4,6 млн рублей и автомобиль «Тойота Хайлендер», еще 679 тысяч заработал ее супруг. У семьи есть в пользовании две квартиры — 126 и 130 кв. м. По сравнению с 2015 годом декларация не претерпела серьезных изменений, сообщает РБК-Уфа.

Второй сенатор, член комитета по международным делам Рафаил Зинуров заработал за год 4,9 млн рублей, на 400 тысяч больше, чем годом ранее. Его супруга заработала 72 тысячи рублей. В собственности у семьи сенатора земельный участок для ИЖС (17,58 соток), жилой дом с постройками (190 кв. м), две квартиры (113 и 129,8 кв. м) и скульптурная мастерская.

Самым богатым из сенаторов в 2016 году оказался Валерий Пономарёв, представитель от Камчатки, его доход составил 2,6 млрд рублей. За год до этого он заработал 1 млрд рублей. Супруга Пономарёва задекларировала 32,7 млн рублей дохода.

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