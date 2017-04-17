Президент РТ о Халикове: Парламенту необходимо должным образом оценить его работу

«Ильдар Шафкатович Халиков семь лет руководил Правительством. Тесно работал с парламентом, с администрациями районов и городов, с федеральными структурами. По своей просьбе он перешел на хозяйственную работу, будет трудиться в нашей республике. Я считаю, что парламенту необходимо должным образом оценить его работу», — сказал лидер республики.

Депутаты поддержали слова Президента РТ аплодисментами.