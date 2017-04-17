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12:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ о Халикове: Парламенту необходимо должным образом оценить его работу

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 27-м заседании Госсовета Татарстана Президент республики Рустам Минниханов, прежде чем представить кандидатуру нового Премьер-министра РТ, высказался о главе Правительства, завершившим свою работу, Ильдаре Халикове.

Источник: ИА Татар-информ

«Ильдар Шафкатович Халиков семь лет руководил Правительством. Тесно работал с парламентом, с администрациями районов и городов, с федеральными структурами. По своей просьбе он перешел на хозяйственную работу, будет трудиться в нашей республике. Я считаю, что парламенту необходимо должным образом оценить его работу», — сказал лидер республики.

Депутаты поддержали слова Президента РТ аплодисментами.

Напомним, что 3 апреля Рустам Минниханов удовлетворил обращение Премьер-министра РТ Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. С 4 апреля он назначен генеральным директором АО «Управляющая компания “Татэнерго”».

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