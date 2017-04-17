Президент РТ о Халикове: Парламенту необходимо должным образом оценить его работу

«Ильдар Шафкатович Халиков семь лет руководил Правительством. Тесно работал с парламентом, с администрациями районов и городов, с федеральными структурами. По своей просьбе он перешел на хозяйственную работу, будет трудиться в нашей республике. Я считаю, что парламенту необходимо должным образом оценить его работу», — сказал лидер республики.
Депутаты поддержали слова Президента РТ аплодисментами.
Напомним, что 3 апреля Рустам Минниханов удовлетворил обращение Премьер-министра РТ Ильдара Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. С 4 апреля он назначен генеральным директором АО «Управляющая компания “Татэнерго”».