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12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Дату принятия Крыма, Тамани и Кубани в Российскую империю намерены объявить памятной

Такой закон будут принимать в Госдуме.

Совет Федерации предлагает отмечать 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Такой законопроект сенаторы внесли в Госдуму.

— Подписание 19 апреля 1783 года Екатериной II Манифеста о принятии Крымского полуострова под защиту Российской империи — ключевое событие в истории и России, и Крыма. Благодаря Манифесту жителям новых российских земель, включая крымских татар, были представлены равные права с другими подданными Российской империи, в том числе право на охрану и защиту личности, имущества, право на свободу вероисповедания, защиту религиозных и культовых сооружений. С принятием Манифеста в Крыму началось развитие промышленности, сельского хозяйства. В июне 1783 года был заложен порт-крепость Севастополь, — рассказал один из авторов законопроекта, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Сенатор отметил, что памятная дата 19 апреля по инициативе Русской общины Крыма ежегодно отмечается на полуострове с 1996 года.

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