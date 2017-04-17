Доход Дмитрия Скриванова за год сократился почти в 18 раз

На сайте Государственной думы опубликованы декларации депутатов за 2016 год.

Самый большой годовой доход задекларировал Александр Василенко — в размере почти 19 млн руб., его супруга за год заработала 13,8 млн руб. В собственности семьи Василенко также находятся две квартиры (площадью 138 и 105 кв метров), три машиноместа, дачный и садовый земельные участки (1,2 тыс. кв метров и 1,1 тыс. кв метров), а также жилой дом (площадь 219 кв метров), четыре автомобиля (Subaru Forester, Subaru Legacy, Toyota Celica и Nissan x-trail) и мотоцикл (Honda afrika twin xrv 750).

Почти в два раза меньший доход задекларировал Андрей Исаев, за год его бюджет составил более 6,763 млн руб. Ему также принадлежат две квартиры. Одна из них площадью 55,7 кв. м находится в совместной собственности, другая площадью 113,8 кв. м принадлежит только ему.

Доход Игоря Шубина составил 5 млн 903 тыс. руб. У супруги доход задекларирован в размере 844 тыс. руб. Шубины владеют квартирами, гостевым домиком, земельным участком для дома охотника, зданием дома охотника, двумя машиноместами и гаражом.

4,3 млн руб. заработал Дмитрий Сазонов. Его супруга — 2,2 млн руб. В собственности Сазоновых имеются земельный участок под индивидуальное строительство, жилой дом и баня, а также ¼ доли в квартире.

Игорь Сапко увеличил за год свой доход почти на 1 млн руб. с 3,3 млн руб. до 4,2 млн руб. Его жена задекларировала доход в размере 1,186 млн руб. Депутат также владеет квартирой площадью 50,3 кв. м, домом охраны, досуговым центром, земельным участком и гостевым домом.

Увеличил свой доход за прошлый год и другой депутат Алексей Бурнашов с 2,230 млн руб. до 2,9 млн руб.

Как выяснилось, доход депутата Дмитрия Скриванова за год снизился с 270 млн 281 тыс. руб. до 15,3 млн руб. — почти в 18 раз.

Возможно, столь значительное сокращение годового дохода Скриванова связано с судебными процессами, которые ведутся сегодня в отношении его медиахолдинга, и депутат вынужден расплачиваться с долгами.

Напомним, ООО «АктивМедиа» закончило 2015 год с чистым убытком в размере 110 млн руб. После выборов Дмитрий Скриванов сильно сократил финансирование медиахолдинга. Однако ему пришлось гасить долги. Так, 13 апреля депутат Госдумы исполнил свои обязательства и перечислил Кириллу Маркевичу 9,4 млн руб.

На 16 мая в Арбитражном суде Пермского края назначено рассмотрение ещё одного иска от АО «Газета «Звезда». Задолженность за свои услуги на 1,2 млн руб. требует погасить и ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Ещё 214,4 тыс. руб. потребовало ПАО «Ростелеком». Арбитражный суд принял заявление в порядке упрощённого производства, предложив сторонам в срок до 29 мая предоставить необходимые доказательства.

ООО «КП-Прикамье», находившееся до недавнего времени под управлением медиахолдинга «АктивМедиа», в декабре 2016 подало семь исков в Арбитражный суд Пермского края. Среди ответчиков региональное отделение партии «Справедливая Россия», задолжавшая порядка 105 тыс.

Самый большой годовой доход задекларировал Александр Василенко — в размере почти 19 млн руб., и общественная организация «Реальное ЖКХ», которая задолжала пермской «Комсомолке» около 35 тыс. руб. и являлась частью предвыборной агитационной кампании депутата заксобрания Ильи Шулькина. Обе организации считаются близкими депутату Госдумы Дмитрию Скриванову.

Также 22 ноября вступило в силу решение о взыскании с ООО «АктивМедиа» в пользу индивидуального предпринимателя Алексея Баранова больше 100 тыс. руб. за оказанные полиграфические услуги. Принят к производству ещё один иск к ООО «АктивМедиа», заявленный ООО «Институт «УралИНСО», в размере чуть больше 260 тыс. руб.