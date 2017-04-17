Премьер-министром Татарстана стал Алексей Песошин
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 27-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали кандидатуру Алексея Песошина на пост
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 27-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали кандидатуру Алексея Песошина на пост
До утверждения нового
За Алексея Песошина проголосовали 87 депутатов, против и воздержались — по одному человеку.
Новый глава Правительства РТ поблагодарил за доверие и пообещал его оправдать.