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11:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Премьер-министром Татарстана стал Алексей Песошин

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На 27-м заседании Госсовета РТ депутаты поддержали кандидатуру Алексея Песошина на пост Премьер-министра республики.

До утверждения нового Премьер-министра депутаты выступили за открытое голосование, которое поддержали большинство парламентариев.

За Алексея Песошина проголосовали 87 депутатов, против и воздержались — по одному человеку.

Новый глава Правительства РТ поблагодарил за доверие и пообещал его оправдать.

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