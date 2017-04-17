Рустам Минниханов о новом премьере Татарстана: «Лучшего мы пока не имеем»
Госсовет Татарстана утвердил кандидатуру Алексея Песошина на должность председателя правительства республики.
Госсовет Татарстана утвердил кандидатуру Алексея Песошина на должность председателя правительства республики.
Парламент РТ утвердил кандидатуру Алексея Песошина в ходе открытого голосования 17 апреля на заседании Госсовета республики.
Кандидатуру Песошина представил президент РТ Рустам Минниханов. Глава республики отметил большой опыт работы кандидата в разных сферах: он трудился и в бизнесе, и в муниципальных органах, успешно работал первым
Из 89 депутатов Госсовета РТ за Алексея Песошина проголосовали 87 парламентария, один воздержался и еще один депутат был против. Свои пожелания новому
«Хотелось бы, чтобы с первых шагов председатель правительства республики стремился поднять на должный уровень авторитет всех членов правительства РТ, — сказал первый президент Татарстана. — Каждый должен нести свой чемодан так, как положено».
Напомним, кресло
Алексей Песошин родился в Казани в 1963 году. Он окончил