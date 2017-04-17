Рустам Минниханов о новом премьере Татарстана: «Лучшего мы пока не имеем»

Парламент РТ утвердил кандидатуру Алексея Песошина в ходе открытого голосования 17 апреля на заседании Госсовета республики.

Кандидатуру Песошина представил президент РТ Рустам Минниханов. Глава республики отметил большой опыт работы кандидата в разных сферах: он трудился и в бизнесе, и в муниципальных органах, успешно работал первым премьер-министром РТ. В то же время в речи президента РТ, посвященной будущему премьеру, прозвучала такая фраза: «Лучшего мы пока не имеем».

Из 89 депутатов Госсовета РТ за Алексея Песошина проголосовали 87 парламентария, один воздержался и еще один депутат был против. Свои пожелания новому премьер-министру РТ высказали председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

«Хотелось бы, чтобы с первых шагов председатель правительства республики стремился поднять на должный уровень авторитет всех членов правительства РТ, — сказал первый президент Татарстана. — Каждый должен нести свой чемодан так, как положено».

Напомним, кресло премьер-министра Татарстана было вакантно с 3 апреля — в этот день ушел в отставку премьер-миинистр РТ Ильдар Халиков.