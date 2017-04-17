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11:58 (мск), источник: АиФ Калининград

Антон Алиханов рассказал, ради чего пожилые люди едут в Калининград

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал, ради чего пожилые люди едут в Калининград.

Среди приехавших в регион за 2015−2016 годы 3,5 тысячи — это пенсионеры. Интервью с главой региона публикует «Огонек», сообщает «Коммерсантъ».

«Люди ходят на променады, наслаждаются жизнью, ездят по области, путешествуют по Польше, Германии и Литве. Таких пенсионеров у нас очень много», — сообщил Алиханов.

На вопрос журналиста: «Ради чего едут?», ответил: «Очень удобно оказаться в центре Европы, но в то же время оставаться в России, в российской культуре, в российской цивилизации. Не отрываться от корней, но при этом иметь возможность за несколько часов добраться до Польши, за 8 часов доехать на машине до Берлина. Плюс море, прекрасный климат. В принципе, здесь, в Калининградской области, очень удобно жить. Здесь практически нет зимы. У нас градусов на 5−6 теплее, чем в Москве. Поэтому многие люди от 40 и старше, например те, которые долго трудились на Севере и сумели заработать какие-то серьезные деньги, приезжают сюда. И дальше просто живут в комфортной среде».

При этом Алиханов отметил, что самому ему в Калининграде нравится. «Здесь отлично», — резюмировал он.

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