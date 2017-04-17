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15:19 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: В Калининграде все в определённом смысле «понаехавшие»

В Калининградской области большинство людей можно считать приезжими. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в интервью корреспонденту журнала «Огонёк», опубликованном в понедельник, 17 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— Знаете, здесь очень быстро становишься калининградцем. Потом здесь все, собственно говоря, в определённом смысле слова понаехавшие. У нас половина родившихся здесь и половина приехавших сюда. Помните, как писал Алексей Иванов в «Сердце Пармы» о том, как сделать землю своей? Рождаться, любить, умирать, проливать кровь. Ну и, конечно, созидать, оставлять какие-то следы своего пребывания на этой земле. Наверное, самое главное — жить так, чтобы хотелось, чтобы твои дети наследовали эту землю, — отметил Алиханов.

В январе врио губернатора признался, что полюбил Калининградскую область и «почувствовал себя местным». Глава региона добавил, что «тоска по Москве» у него прошла через два месяца после назначения. Теперь во время визитов в столицу Алиханов думает, «когда обратно домой».

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