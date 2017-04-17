Что нужно знать о конфликте на Корейском полуострове
История противостояния, силы сторон и мнения экспертов.
История противостояния, силы сторон и мнения экспертов.
Краткая история конфликта
После 1945 года на Корейском полуострове образовались два государства, граница между которыми проходила по 38-й параллели (демаркационной линии, на которой в 1945 году встретились советские и американские войска). Противоречия между правительствами двух Корей и их союзниками (СССР и Китай поддерживали КНДР, а США, Великобритания — Южную Корею) привели к кровопролитной войне 1950−1953 годов.
Тогда погибли более 1 млн человек с каждой стороны. Ни одна из сторон не добилась существенных территориальных и военных успехов, Корейский полуостров остается разделенным и по сей день.
Развитие двух Корей с тех пор шло разными путями. Южная превратилась в демократическое, промышленно развитое государство. Северная стала одной из самых закрытых, милитаризированных и слаборазвитых в экономическом отношении стран мира.
Как развивалась ядерная программа КНДР
В 1950-х годах КНДР, СССР и Китай договорились о сотрудничестве в атомной энергетике. В 1965 году в стране был установлен советский реактор ИРТ-2000, в 1970-х годах начались работы по созданию ядерного оружия, помощью КНДР оказывал Китай. В 1974 году Северная Корея вступила в МАГАТЭ, а в 1985 году подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В 1992 году инспекторов МАГАТЭ не пустили на ряд северокорейских ядерных объектов. Скандал привел к выходу КНДР из ДНЯО (в марте 1993 года) и из МАГАТЭ (в июне 1994 года). К октябрю 1994 года США убедили Пхеньян заморозить ядерную программу в обмен на поставки мазута и помощь в строительстве АЭС.
В конце 1990-х годов КНДР приобрела у Пакистана установки для обогащения урана. 12 декабря 2002 года Пхеньян объявил о возобновлении ядерной программы, а 10 января 2003 года — о новом выходе из ДНЯО после отказа США в помощи по созданию АЭС. 10 февраля 2005 года МИД КНДР впервые открыто заявил о наличии в стране ядерного оружия.
9 октября 2006 года Пхеньян сообщил о первом успешном испытании атомной бомбы в провинции
10 декабря 2015 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у страны водородной бомбы. В январе 2016 года Северная Корея отчиталась об ее испытаниях, но эксперты подвергали сомнению эти заявления.
Параллельно с ядерной развивалась ракетная программа КНДР. Последние испытания в феврале 2017 года закончились неудачно — ракета средней дальности «Мусудан» упала в Японское море. Еще одно испытание прошло 6 апреля 2017 года.
Какие ракеты есть у КНДР
Как накалялась обстановка
9 апреля США отправили к берегам Корейского полуострова ударную группу из военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). На борту авианосца находится около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных
Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57), а также эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения «Иджис» (Aegis).
Военные потенциалы сторон в регионе
Численность армий Республики Корея и КНДР сопоставима (625 тыс. против 700 тыс. военнослужащих), однако в резерве у Северной Кореи в полтора раза больше людей. По данным GlobalFirepower, Корейская народная армия располагает 4200 танками (в 1,7 раза больше, чем у Южной Кореи). В основном это машины Т-55 и Т-62М советского производства, китайские «Тип 59», а также местные модификации советских танков — «Сонгун-915» и «Чхонмахо».
На вооружении армии КНДР также более чем 940 самолетов и вертолетов (в полтора раза меньше, чем у южан), в основном — устаревшие, произведенные в СССР или КНР истребители МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23. Численность ВМС КНДР — около 60 тыс. человек. На вооружении — до 70 подводных лодок, а также более 500 малых кораблей и судов.
В регионе на нескольких базах в Южной Корее и Японии также сосредоточено более 75 тыс. военнослужащих США. Потенциальным союзником Соединенных Штатов может стать Япония. По данным Military Balance, в действующей армии Японии находятся 247,2 тыс. человек, из которых 150,9 тыс. составляют сухопутные войска, 45,3 тыс.—
У армии Японии в расположении находится 678 танков, 2,9 тыс. боевых бронетанковых машин, 556 боевых самолетов, 49 вертолетов, три авианосца, 33 эскадронных миноносца, 19 подлодок, 27 кораблей противоминного действия.
Как изменилась позиция США по проблеме Северной Кореи
После смены администрации в США новый глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что «так называемое стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано» и Вашингтону придется усилить давление на Пхеньян.
Эту мысль подтвердила постпред США в ООН Никки Хейли, в интервью CNN заявившая: формат шестисторонних переговоров себя не оправдал, и Вашингтон не собирается к нему возвращаться.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Северная Корея напрашивается на неприятности». Он заявил, что США «готовы сами решить проблему», если Китай откажется им помочь.
Позиция России и Китая неизменна
Москва и Пекин продолжают выступать за урегулирование северокорейской проблемы дипломатическим путем.
18 марта глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что «Китай за решение проблемы путем диалога и переговоров, а также за сохранение мира и стабильности на Корейском полуострове». Он выразил сожаление, что после прекращения шестисторонних переговоров не осталось средств для дипломатических и политических переговоров.
12 апреля глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с Рексом Тиллерсоном также заявил: «Есть общее стремление к тому, чтобы урегулировать эту проблему исключительно политическими мирными средствами и добиться денуклеаризации Корейского полуострова через переговоры. Есть конкретные усилия, которые сейчас предпринимают участники того, что раньше называлось шестисторонним процессом. Мы и наши китайские коллеги имеем некоторые идеи. Нам нужно объединяться вокруг стремления решить эту проблему исключительно мирными средствами».
Что думают эксперты
Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш: «Я думаю, для Трампа здесь идет речь не о том, чтобы реально развязать конфликт, ударить по Северной Корее. В первую очередь, ему нужно произвести впечатление жесткого решительного политика, способного “ударить кулаком по столу” и поставить на место кого угодно. То есть в этих действиях скрывается внутриполитическое сообщение Конгрессу о том, что он способен к твердым и решительным действиям, которое может получить своих адресатов и без реального удара. Но когда играешься в такого рода игры, случайности не исключены. Конфликт возможен именно по случайности. Трамп настроен на то, чтобы пройти по грани, но не “вляпаться” на самом деле».
Аслан Абашидзе, завкафедрой международного права РУДН, профессор кафедры международного права МГИМО МИД России: «От Трампа, как теперь стало ясно после запуска по Сирии “томагавков”, можно ожидать чего угодно. Но я
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН Константин Асмолов в беседе с «Коммерсантъ FM»: «Вероятность удара уже очень высока. Это примерно 25−30%, что реально много. Трамп должен показать, что он крут и что он не является человеком, которого назначил Путин. Сделка с Северной Кореей неприемлема, потому что страна демонизирована так, что если он не проявит должной крутости, то все ключевые телеканалы выйдут под заголовком «Трамп слил». Если пытаться использовать жесткие силовые методы, то это надо делать очень быстро, потому что северяне понимают, к чему идет, и очень активно развивают свою ядерную программу, пытаясь выйти на тот уровень, при котором на американские силовые действия может быть ответ «мы, конечно, умрем, но вам тоже мало не покажется».
Евгений Козичев, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко