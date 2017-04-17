Что нужно знать о конфликте на Корейском полуострове

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вице-президент США Майкл Пенс, находясь с визитом в Южной Корее, объявил, что Вашингтон отказывается от политики «стратегического терпения» в отношении КНДР. Он отметил, что США настроены обеспечивать безопасность на Корейском полуострове «мирными средствами», но рассматривают «все варианты действий». Краткая история конфликта После 1945 года на Корейском полуострове образовались два государства, граница между которыми проходила по 38-й параллели (демаркационной линии, на которой в 1945 году встретились советские и американские войска). Противоречия между правительствами двух Корей и их союзниками (СССР и Китай поддерживали КНДР, а США, Великобритания — Южную Корею) привели к кровопролитной войне 1950−1953 годов. Тогда погибли более 1 млн человек с каждой стороны. Ни одна из сторон не добилась существенных территориальных и военных успехов, Корейский полуостров остается разделенным и по сей день.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Развитие двух Корей с тех пор шло разными путями. Южная превратилась в демократическое, промышленно развитое государство. Северная стала одной из самых закрытых, милитаризированных и слаборазвитых в экономическом отношении стран мира. Из-за разработки ядерного оружия КНДР находится под жесткими санкциями ООН. Свои санкции ввели США и еще ряд стран. Как развивалась ядерная программа КНДР В 1950-х годах КНДР, СССР и Китай договорились о сотрудничестве в атомной энергетике. В 1965 году в стране был установлен советский реактор ИРТ-2000, в 1970-х годах начались работы по созданию ядерного оружия, помощью КНДР оказывал Китай. В 1974 году Северная Корея вступила в МАГАТЭ, а в 1985 году подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 1992 году инспекторов МАГАТЭ не пустили на ряд северокорейских ядерных объектов. Скандал привел к выходу КНДР из ДНЯО (в марте 1993 года) и из МАГАТЭ (в июне 1994 года). К октябрю 1994 года США убедили Пхеньян заморозить ядерную программу в обмен на поставки мазута и помощь в строительстве АЭС. В конце 1990-х годов КНДР приобрела у Пакистана установки для обогащения урана. 12 декабря 2002 года Пхеньян объявил о возобновлении ядерной программы, а 10 января 2003 года — о новом выходе из ДНЯО после отказа США в помощи по созданию АЭС. 10 февраля 2005 года МИД КНДР впервые открыто заявил о наличии в стране ядерного оружия. 9 октября 2006 года Пхеньян сообщил о первом успешном испытании атомной бомбы в провинции Хамген-Пукто (150 км от границы с РФ). По данным Минобороны РФ, мощность подземного взрыва составила от пяти до 15 килотонн. Новые испытания проводились в мае 2009, феврале 2013 и сентябре 2016 года. 10 декабря 2015 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наличии у страны водородной бомбы. В январе 2016 года Северная Корея отчиталась об ее испытаниях, но эксперты подвергали сомнению эти заявления. Параллельно с ядерной развивалась ракетная программа КНДР. Последние испытания в феврале 2017 года закончились неудачно — ракета средней дальности «Мусудан» упала в Японское море. Еще одно испытание прошло 6 апреля 2017 года. Какие ракеты есть у КНДР Хвасон-5 (аналог советской Р-17) — одноступенчатая жидкостная оперативно-тактическая баллистическая ракета. Максимальная дальность — 340 км. Масса боевой части — 1000 кг.

(аналог советской Р-17) — одноступенчатая жидкостная баллистическая ракета. Максимальная дальность — 340 км. Масса боевой части — 1000 кг. Хвасон-6 — модернизированная «Хвасон-5» с увеличенной дальностью — до 700 км.

— модернизированная «Хвасон-5» с увеличенной дальностью — до 700 км. Нодон — семейство баллистических ракет средней дальности. Максимальная дальность — 1300−1500 км.

— семейство баллистических ракет средней дальности. Максимальная дальность — 1300−1500 км. Мусудан — баллистическая ракета средней дальности. Предполагаемая дальность — 2500−4000 км. Последние испытания ракеты окончились неудачно.

— баллистическая ракета средней дальности. Предполагаемая дальность — 2500−4000 км. Последние испытания ракеты окончились неудачно. Тэпходон — семейство баллистических ракет, способных доставить полезный груз 700−1000 кг на дальность от 4000 до 6500 км. Ракета способна долететь до западного побережья США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как накалялась обстановка 9 апреля США отправили к берегам Корейского полуострова ударную группу из военных кораблей во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» (Carl Vinson). На борту авианосца находится около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2. Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57), а также эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения «Иджис» (Aegis). Военные потенциалы сторон в регионе Численность армий Республики Корея и КНДР сопоставима (625 тыс. против 700 тыс. военнослужащих), однако в резерве у Северной Кореи в полтора раза больше людей. По данным GlobalFirepower, Корейская народная армия располагает 4200 танками (в 1,7 раза больше, чем у Южной Кореи). В основном это машины Т-55 и Т-62М советского производства, китайские «Тип 59», а также местные модификации советских танков — «Сонгун-915» и «Чхонмахо». На вооружении армии КНДР также более чем 940 самолетов и вертолетов (в полтора раза меньше, чем у южан), в основном — устаревшие, произведенные в СССР или КНР истребители МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23. Численность ВМС КНДР — около 60 тыс. человек. На вооружении — до 70 подводных лодок, а также более 500 малых кораблей и судов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В регионе на нескольких базах в Южной Корее и Японии также сосредоточено более 75 тыс. военнослужащих США. Потенциальным союзником Соединенных Штатов может стать Япония. По данным Military Balance, в действующей армии Японии находятся 247,2 тыс. человек, из которых 150,9 тыс. составляют сухопутные войска, 45,3 тыс.— военно-морские силы, 47 тыс.— воздушные силы. У армии Японии в расположении находится 678 танков, 2,9 тыс. боевых бронетанковых машин, 556 боевых самолетов, 49 вертолетов, три авианосца, 33 эскадронных миноносца, 19 подлодок, 27 кораблей противоминного действия. Как изменилась позиция США по проблеме Северной Кореи

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После смены администрации в США новый глава Госдепа Рекс Тиллерсон заявил, что «так называемое стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано» и Вашингтону придется усилить давление на Пхеньян. Эту мысль подтвердила постпред США в ООН Никки Хейли, в интервью CNN заявившая: формат шестисторонних переговоров себя не оправдал, и Вашингтон не собирается к нему возвращаться. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Северная Корея напрашивается на неприятности». Он заявил, что США «готовы сами решить проблему», если Китай откажется им помочь.