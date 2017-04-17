Бывшему президенту Южной Кореи официально предъявлены обвинения в коррупции

Отстраненная от власти глава государства обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов и по ряду других уголовных статей.

Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний, включая Samsung, с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.

В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд. Уже 31 марта бывший лидер страны была задержана и помещена в центр предварительного заключения.

Одновременно южнокорейская прокуратура предъявила сегодня обвинения в даче взятки председателю корпорации Lotte Group Син Дон Бину. Он обвиняется в том, что перечислил 7 млрд вон ($6,1 млн) фонду, который, по версии, следствия, находился под контролем Чхве Сун Силь.