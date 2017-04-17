Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Плохой начальник полезен для подчиненных
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:38 (мск), источник: ТАСС

Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов.

Источник: РИА "Новости"

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева по собственному желанию, — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля. — Назначить Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области».

Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.

Куйвашев родился в 1971 году в Ханты-Мансийском районе Тюменской области, по образованию — юрист. В 2005 г. он был назначен заместителем руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, с декабря 2005 г. по июль 2007 г. возглавлял администрацию Тобольска, с 2007 по январь 2011 г. был мэром Тюмени. В 2011 году Куйвашев был назначен полпредом президента РФ в Уральском Федеральном округе, с 14 мая 2012 года стал врио главы Свердловской области. Был утвержден в должности губернатора 29 мая 2012 года.

Комментарии
10
ПАХАН!!!
Система отставок проработана на мошеннической системе ,этот же губер глава через год два опять сядет на престол ,перестановка цифр не меняет конечный результат цифр при сложении этих же цифр ...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр д
значит мало намыл или делится хорошо
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Как говорят :Те же яйца , но вид с боку .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи выдвинули официальные обвинения
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь