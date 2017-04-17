Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области

«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева по собственному желанию, — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля. — Назначить Куйвашева временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области».

Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.