Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и назначил его врио главы региона до выборов.
«Принять отставку губернатора Свердловской области Куйвашева по собственному желанию, — говорится в указе, текст которого приводит
Срок полномочий Куйвашева во главе региона истекал в мае 2017 года. Губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года.
Куйвашев родился в 1971 году в