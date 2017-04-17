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12:03 (мск), источник: ТАСС

Защита обжаловала возбуждение дела о клевете против челябинского экс-губернатора

Михаил Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского облсуда.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обжаловала в Ленинский суд Екатеринбурга возбуждение уголовного дела о клевете. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов.

«С действиями следователя, выразившимися в уголовном преследовании моего подзащитного Юревича за якобы совершенную им клевету, сторона защиты не согласна. Считаем эти действия незаконными и необоснованными. Так, преступление, предусмотренное частью 2 статьи 128.1 УК РФ (Клевета), относится к категории преступлений небольшой тяжести, и согласно закону, лицо освобождается от уголовной ответственности, если прошло два года после совершения им преступления небольшой тяжести», — сказал Трунов.

В жалобе, текст которой опубликован на сайте адвоката, защита также указывает, что уголовное дело о клевете в отношении Юревича должно было быть прекращено в связи с истечением срока давности. «Исходя из постановлений о привлечении Юревича в качестве обвиняемого за совершение им 8 декабря 2012 года преступления по части 4 статьи 33 — части 2 статьи 128.1 УК РФ (Подстрекательство к клевете), достаточные, по мнению органов следствия, данные, указывающие на причастность Юревича к совершению этого преступления, появились у органов следствия только 15 марта 2017, то есть по истечении более четырех лет с даты совершения преступления. Органы следствия должны были прекратить нераскрытое уголовное дело о якобы имевшей место клевете в отношении бывшего председателя Челябинского областного суда Вяткина Ф. М. еще 8 декабря 2014 года», — говорится в жалобе.

Следствие обвиняет Юревича в том, что он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Как сообщал Трунов, следствие инкриминирует Юревичу получение в общей сложности 26 млн рублей взяток. Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Ранее защита Юревича также обжаловала постановление следователя о возбуждении уголовного дела о получении взятки.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).

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