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11:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Руководство свердловского избиркома ощутимо разбогатело

В год выборов.

Источник: УралИнформБюро

За 2016 год доходы главы избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова составили 3,3 миллиона рублей. Это на 1,3 миллиона больше, чем по итогам 2015 года. Секретарь комиссии Владимир Райков заработал 3.5 миллиона (годом ранее — 2,3 миллиона), еще 1,2 миллиона он выручил от продажи комнаты в квартире, сообщает «Уралинформбюро».

Согласно декларации, В. Чайников до сих пор не обзавелся собственной квартирой — снимает апартаменты площадью 55 квадратных метров. Зато у секретаря комиссии есть земельный участок в 8 «соток», 3 квартиры, гараж и парковочное место.

Стоит отметить, что в 2016 году изменился состав руководства комиссии. Место ушедшего зампредседателя Сергея Красноперова заняла Марина Обрубова. За год она заработала больше всех — 4,3 миллиона рублей, что более чем в два раза больше доходов ее предшественника.

В 2016 году в Свердловской области прошло несколько избирательных кампаний. Самые масштабные — выборы в Госдуму РФ и региональное Заксобрание.

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