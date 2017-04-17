В 280 км от границ Калининградской области начались учения НАТО

По данным издания, в учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. На учениях будут отрабатывать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Отметим, что традиционные весенние учения «Summer Shield» проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014 года учения включены в список НАТО и открыты для всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало более 1,3 тыс военнослужащих.