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11:55 (мск), источник: Новый Калининград

В 280 км от границ Калининградской области начались учения НАТО

В понедельник в 280 км от границ Калининградской области на территории военного полигона Адажи в Латвии начались военные учения НАТО, пишет «Коммерсантъ».

Источник: Новый Калининград

По данным издания, в учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. На учениях будут отрабатывать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Отметим, что традиционные весенние учения «Summer Shield» проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014 года учения включены в список НАТО и открыты для всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало более 1,3 тыс военнослужащих.

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