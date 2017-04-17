Очередной митинг планируют провести в Хабаровске сторонники Навального

Хабаровск, 17 апреля, AmurMedia.

Сторонники известного в стране антикоррупционера Алексея Навального планируют провести в Хабаровске очередной митинг. Дата массового мероприятия назначена на 12 июня, непосредственно в День России, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

— У нас в Хабаровске, как и во многих других городах по всей России, планируется крупное мероприятие. Пока формат нами еще не проработан. Мы не знаем, будет ли это митинг или шествие. Все это мероприятие будет посвящено дню России и тем вопросам, которые мы обозначили еще на первой акции, прошедшей 26 марта, но ответы на которые мы так и не получили, — сообщил Алексей Ворсин.

Однако, несмотря на то, что мероприятие уже запланировано, заявка на его проведение пока не подавалась.

— По закону, заявку можно подать не раньше чем через 15 дней и не позднее, чем за 10 дней до мероприятия. Сейчас у нас остается два месяца, так что время у нас пока есть, — рассказал Алексей Ворсин.

При этом, оппозиционер не считает, что отдельные случаи задержания митингующих на прошедшем 26 марта митинге отпугнут желающих выйти на улицы.

— Заявка на проведение мероприятия подается в соответствии с законом Российской Федерации. Мы делаем все, чтобы мероприятия прошли в рамках закона. Не в наших интересах пытаться что-то нарушить, или кого-то спровоцировать. Я даже не знаю, чего здесь нужно бояться. Что же касается согласования нашего мероприятия, то подобное решение будет приниматься в Кремле. Именно там собираться люди, которые и будут решат, насколько им выгодно будет согласовать митинг, и какие после этого будут последствия, — отметил Алексей Ворсин.

Отставки Медведева и Шпорта потребовали коммунисты Хабаровского края на митинге.

Координатор штаба Навального также отметил недавний митинг КПРФ, во время которого дальневосточные коммунисты выступали с антиправительственными лозунгами.

— Уровень жизни людей падает, в результате чего нашим согражданам приходится выходить на улицы. У нас накапливается великое множество экономических и социальных проблем. А правительство, вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, думает о своем благосостоянии. Мы рады, что оппозиционные настроения подхватывают и другие политические силы, такие как партия КПРФ, — подытожил Алексей Ворсин.