Путин принял отставку свердловского губернатора
Президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Также глава государства назначил его врио главы субъекта. Он продолжит возглавлять регион до тех пор, пока не вступит в должность избранный губернатор.
Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 29 мая 2012 года. До этого он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, а также возглавлял администрации Тюмени и Тобольска.