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11:38 (мск), источник: "Российская газета"

Путин принял отставку свердловского губернатора

Президент РФ Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Источник: AP 2017

Также глава государства назначил его врио главы субъекта. Он продолжит возглавлять регион до тех пор, пока не вступит в должность избранный губернатор.

Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 29 мая 2012 года. До этого он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, а также возглавлял администрации Тюмени и Тобольска.

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