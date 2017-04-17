Путин принял отставку свердловского губернатора

Также глава государства назначил его врио главы субъекта. Он продолжит возглавлять регион до тех пор, пока не вступит в должность избранный губернатор.

Евгений Куйвашев возглавлял Свердловскую область с 29 мая 2012 года. До этого он был полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, а также возглавлял администрации Тюмени и Тобольска.