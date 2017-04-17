Куприянов добровольно отказался от поста мэра Омска
Министр труда и соцразвития написал заявление в комиссию по выборам градоначальника, сославшись на состояние здоровья.
Министр труда и соцразвития написал заявление в комиссию по выборам градоначальника, сославшись на состояние здоровья.
Как стало известно порталу Om1.ru, только что, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов написал заявление об отказе идти на выборы градоначальника. Официальная причина — состояние здоровья. Об этом сообщили анонимные источники нашего сайта.
В свою очередь, председатель комиссии Сергей Тодоров подтвердил эту информацию. И заявил, что сейчас стоит вопрос об отмене выборов мэра Омска.
Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:
— Сейчас мы разбираемся с ситуацией. Такое заявление действительно поступило, но причины огласить я пока не готов. Если Куприянов будет исключен из списка кандидатов в кресло градоначальника по состоянию здоровья, то уместно будет говорить о том, что выборы мэра придется признать несостоявшимися. Так как по регламенту Горсовет не может выбирать из одного человека.
Напомним, что 14 апреля комиссия выбрала двух претендентов на кресло градоначальника: министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова и 30-летнего предпринимателя без программы Андрея Ерошевича.
Добавим, что Владимир Куприянов был наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника после того, как кандидат № 1