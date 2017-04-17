Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Что такое умный дом?
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
11:46 (мск), источник: Om1.ru

Куприянов добровольно отказался от поста мэра Омска

Министр труда и соцразвития написал заявление в комиссию по выборам градоначальника, сославшись на состояние здоровья.

Как стало известно порталу Om1.ru, только что, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов написал заявление об отказе идти на выборы градоначальника. Официальная причина — состояние здоровья. Об этом сообщили анонимные источники нашего сайта.

В свою очередь, председатель комиссии Сергей Тодоров подтвердил эту информацию. И заявил, что сейчас стоит вопрос об отмене выборов мэра Омска.

Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

 — Сейчас мы разбираемся с ситуацией. Такое заявление действительно поступило, но причины огласить я пока не готов. Если Куприянов будет исключен из списка кандидатов в кресло градоначальника по состоянию здоровья, то уместно будет говорить о том, что выборы мэра придется признать несостоявшимися. Так как по регламенту Горсовет не может выбирать из одного человека.

Напомним, что 14 апреля комиссия выбрала двух претендентов на кресло градоначальника: министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова и 30-летнего предпринимателя без программы Андрея Ерошевича.

Добавим, что Владимир Куприянов был наиболее вероятным претендентом на пост градоначальника после того, как кандидат № 1 вице-губернатор Станислав Гребенщиков забрал документы по состоянию здоровья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ветер в Омске срывает шифер с крыш и ломает столбы
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи предъявили обвинения в коррупции
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь