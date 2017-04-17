Куприянов добровольно отказался от поста мэра Омска

Как стало известно порталу Om1.ru, только что, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов написал заявление об отказе идти на выборы градоначальника. Официальная причина — состояние здоровья. Об этом сообщили анонимные источники нашего сайта.

В свою очередь, председатель комиссии Сергей Тодоров подтвердил эту информацию. И заявил, что сейчас стоит вопрос об отмене выборов мэра Омска.

Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— Сейчас мы разбираемся с ситуацией. Такое заявление действительно поступило, но причины огласить я пока не готов. Если Куприянов будет исключен из списка кандидатов в кресло градоначальника по состоянию здоровья, то уместно будет говорить о том, что выборы мэра придется признать несостоявшимися. Так как по регламенту Горсовет не может выбирать из одного человека.

Напомним, что 14 апреля комиссия выбрала двух претендентов на кресло градоначальника: министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова и 30-летнего предпринимателя без программы Андрея Ерошевича.