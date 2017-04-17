Новый американский авианосец прошел ходовые испытания

Перспективный американский тяжелый авианосец «Джеральд Форд» успешно прошел заводские ходовые испытания, начавшиеся 8 апреля текущего года. Как сообщает Military.com, в общей сложности корабль провел в море семь дней и 15 апреля вернулся в порт Норфолка в Вирджинии.

Любой корабль перед принятием на вооружение должен пройти несколько видов испытаний. Первыми испытаниями являются швартовные. В это время судно может быть еще не полностью достроено, но его уже спустили на воду и начали проводить основные проверки всех установленных на нем агрегатов и систем.

После швартовных испытаний корабль передают на ходовые испытания. В этом случае он выходит в море, где специалисты проверяют, как в реальных условиях работает его бортовое оборудование, соответствует ли корабль предусмотренным проектом характеристикам, включая скорость, остойчивость и ходкость.