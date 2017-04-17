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12:11 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской таможне рассказали о переезде Центра электронного декларирования

Центр электронного декларирования Калининградской областной таможни сменил место нахождения. Об этом корреспонденту «Нового Калининград.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Информируем участников внешнеэкономической деятельности и других заинтересованных лиц о перемещении структурных подразделений Калининградского таможенного поста (ЦЭД) Калининградской областной таможни из здания, находящегося на ул. Большая Окружная, д.3а, в помещение, расположенное по адресу: г. Калининград, Гвардейский проспект, дом 30. Телефонные номера указанного таможенного поста также изменятся. С 24 апреля этого года контактный телефон — 8 (4012) 609−570», — пояснили в пресс-службе областной таможни.

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