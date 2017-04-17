КПРФ определится с кандидатом на губернаторские выборы в Свердловской области в конце июня

«Официально у нас в конце июня будет конференция. На ней мы будем выдвигать нашего кандидата в губернаторы, — прокомментировал ситуацию Накануне.RU депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин.

Он также отметил, что «пока обсуждаются две основных кандидатуры», но «еще не определились с человеком».

Отметим, ранее источник в партии рассказал Накануне.RU, что среди вероятных кандидатов — помощник депутата Госдумы Юрия Афонина Алексей Парфенов.