Омский суд удовлетворил прошение об УДО бывшего замгубернатора Юрия Гамбурга
8 июня 2016 года бывший чиновник был осужден на 5,5 года лишения свободы.
8 июня 2016 года бывший чиновник был осужден на 5,5 года лишения свободы.
ОМСК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об
«Суд принял решение удовлетворить ходатайство об УДО Юрия Гамбурга», — сказала Булихова.
Как ранее сообщал ТАСС, 8 июня 2016 год Центральный районный суд Омска приговорил бывшего первого заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга к 5,5 года колонии общего режима.