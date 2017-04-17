Носов прокомментировал назначение Куйвашева на пост врио словами французского философа

«Указ президента о назначении — это, прежде всего, большое доверие со стороны президента и большая ответственность, которая ложится на врио. Доверие нужно оправдывать и нести ответственность за судьбу региона, людей, а окончательное решение остается за избирателями.

В том-то и заключается ответственность, чтобы максимально легитимно подтвердить мандат на управление уже у избирателей. Французский философ Шарль Луи Монтескье сказал: «Каждый народ достоин своей участи». Потом это выражение было перефразировано («Каждый народ достоин своего правительства», — прим.), а для нашего региона можно сказать: «Каждый регион достоин своего губернатора»", — поделился мнением с Накануне.RU мэр второго по величине муниципалитета Свердловской области.

Отметим, что ранее эксперты называли Носова одним из вероятных кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU о том, каким он видит свое будущее, будет ли участвовать в губернаторских праймериз или в выборах мэра Нижнего Тагила, Носов отметил: «Есть решение президента, и на это стоит обратить свое внимание всем. У меня нет тревог за свое будущее. Что касается выборов мэра, то могу сказать, что и каждый город достоин своего мэра, решающее слово — за людьми».