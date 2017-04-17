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13:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Россель о назначении врио губернатора: «Президент оценил работу Евгения Куйвашева на посту губернатора»

Член Совета Федерации Эдуард Россель прокомментировал указ о назначении врио губернатора Евгения Куйвашева, который подписал сегодня президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

«Для Свердловской области это самый хороший знак. Это говорит о том, что президент России оценил работу Евгения Куйвашева на посту губернатора за прошедшие пять лет. Значит, он обладает потенциалом для того, чтобы проработать в этой должности следующие пять лет.

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Давайте вспомним трудовой путь губернатора. Он работал в органах местного самоуправления в Тюмени, занимал пост полномочного представителя президента России в УрФО и был погружен в вопросы, касающиеся всего округа. И, наконец, пять лет трудился на посту губернатора Свердловской области. Это означает, что Евгений Куйвашев хорошо знаком с работой органов власти на всех уровнях, — сказал Эдуард Россель.

Он также отметил, что в течение прошедших пяти лет Свердловская область на фоне других регионов выглядела очень хорошо с точки зрения своего социально-экономического положения.

«Губернатор последовательно развивал все наши позитивные начинания — я говорю о “Стратегии-2020”, и продолжил их, разработав стратегию развития региона до 2030 года. И правильно сделал. Я рад, что случилось это назначение. И мы будем в силу своих возможностей помогать ему одержать победу на выборах губернатора в сентябре, чтобы Евгений Куйвашев смог возглавлять регион еще пять лет», — прокомментировал член Совета Федерации.

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