Правительство Свердловской области может уйти в отставку

«Отставка правительства, согласно уставу области, необходима только после подведения итогов выборов… Сейчас же всё зависит от решения Евгения Владимировича. Да, он может отправить правительство в отставку. Такие полномочия, безусловно, у него есть, — прокомментировал ситуацию Накануне.RU руководитель департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов.

Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио перед выборами в сентябре.