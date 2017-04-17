Правительство Свердловской области может уйти в отставку
Правительство Свердловской области может быть отправлено в отставку. Решение зависит от врио губернатора Евгения Куйвашева.
Правительство Свердловской области может быть отправлено в отставку. Решение зависит от врио губернатора Евгения Куйвашева.
«Отставка правительства, согласно уставу области, необходима только после подведения итогов выборов… Сейчас же всё зависит от решения Евгения Владимировича. Да, он может отправить правительство в отставку. Такие полномочия, безусловно, у него есть, — прокомментировал ситуацию Накануне.RU руководитель департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов.
Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио перед выборами в сентябре.