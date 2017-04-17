Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Военные США рассказали детали запуска ракеты в КНДР
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22Цвет нации
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
13:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Правительство Свердловской области может уйти в отставку

Правительство Свердловской области может быть отправлено в отставку. Решение зависит от врио губернатора Евгения Куйвашева.

«Отставка правительства, согласно уставу области, необходима только после подведения итогов выборов… Сейчас же всё зависит от решения Евгения Владимировича. Да, он может отправить правительство в отставку. Такие полномочия, безусловно, у него есть, — прокомментировал ситуацию Накануне.RU руководитель департамента информационной политики свердловского губернатора Александр Иванов.

Напомним, сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио перед выборами в сентябре.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Интрига разрешилась. Путин назначил врио губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь