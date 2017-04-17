Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Умер последний человек, родившийся в 19 веке
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Эксперты рассказали, что будет, если США ударят по КНДР – СМИ
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: Галкин устроил сюрприз в 68-й день рождения Пугачевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16:22 (мск), источник: ЮГА.ру

Самым бедным депутатом Заксобрания Кубани снова стал Алексей Гусак

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края отчитались о своих доходах и имуществе за 2016 год.

Источник: ЮГА.ру

Соответствующий документ опубликован на сайте Заксобрания региона. Согласно представленным данным, меньше всех среди депутатов за 2016 год заработал член комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Алексей Гусак. Так, за 2016 год его доход составил 115 тыс. 791 рубль. В его пользовании также значится жилой дом площадью 42 кв. метра, а также автомобиль BMW 325i.

Как сообщали Юга.ру, Гусак уже становился самым бедным депутатом ЗСК — в 2014 году он заработал 68 тыс. 364 рубля за год.

Наибольший доход в 2016 году — у члена комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Сергея Прокопенко. Он является гендиректором и совладельцем ООО «Фитнеслэнд». Кроме того, ему принадлежит ООО «МЛЭД», а также доли более чем в 15 компаниях. За 2016 год заработок Прокопенко составил 226,7 млн рублей. Среди имущества депутата также указаны два земельных участка площадью 4 291 и 15 035 кв. метров, автомобили — Bentley Flying Spur и Range Rover. В 2014 году доход Прокопенко составил 158 201 635 рублей.

На втором месте по уровню доходов оказался член комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Федор Янишогло, заработок которого за 2016 год составил 148,8 млн рублей, на третьем месте — член комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Петр Галенко с 135,9 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
ФАС и Google заключили мировое соглашение
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь