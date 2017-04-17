Самым бедным депутатом Заксобрания Кубани снова стал Алексей Гусак

Соответствующий документ опубликован на сайте Заксобрания региона. Согласно представленным данным, меньше всех среди депутатов за 2016 год заработал член комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Алексей Гусак. Так, за 2016 год его доход составил 115 тыс. 791 рубль. В его пользовании также значится жилой дом площадью 42 кв. метра, а также автомобиль BMW 325i.

Как сообщали Юга.ру, Гусак уже становился самым бедным депутатом ЗСК — в 2014 году он заработал 68 тыс. 364 рубля за год.

Наибольший доход в 2016 году — у члена комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Сергея Прокопенко. Он является гендиректором и совладельцем ООО «Фитнеслэнд». Кроме того, ему принадлежит ООО «МЛЭД», а также доли более чем в 15 компаниях. За 2016 год заработок Прокопенко составил 226,7 млн рублей. Среди имущества депутата также указаны два земельных участка площадью 4 291 и 15 035 кв. метров, автомобили — Bentley Flying Spur и Range Rover. В 2014 году доход Прокопенко составил 158 201 635 рублей.