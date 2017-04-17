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13:36 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев о назначении врио: это оценка не только моей работы, но и работы правительства области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. Евгений Куйвашев прокомментировал свое назначение временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области и поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное ему доверие, сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Благодарен главе государства за оказанное доверие и сделаю все, чтобы его оправдать. Это оценка не только моей работы, но и работы правительства Свердловской области, всех жителей нашего региона….

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В ближайшие годы — считаю это своей ключевой задачей — Свердловская область должна войти в тройку регионов-лидеров. Рассчитываю, что программа «Пятилетка развития», которая получила одобрение руководства страны и которую мы разрабатываем для качественного рывка региона вперед, найдет отклик среди свердловчан. Уверен, вместе нам удастся сделать родную область еще сильнее, конкурентнее, привлекательнее для жизни. Наши люди понимают: с развитием Свердловской области неразрывно связано развитие всей нашей страны. Урал был и остается локомотивом российской экономики. Сегодня на федеральном уровне ведется разработка стратегии, которая позволит нашему государству идти вперед несмотря ни на какие преграды. В этом смысле наша «Пятилетка развития» станет важнейшей частью президентской программы развития. Все мы, свердловчане, — члены президентской команды. И именно от нас зависит благополучие и процветание великой России", — отметил Евгений Куйвашев.

Как писал «УралПолит.Ru», 17 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора в связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио главы Свердловской области. Текст соответствующего указа 17 апреля опубликован на официальном сайте Президента РФ.

Ранее Евгений Куйвашев подвел итоги работы свердловского правительства за последние пять лет. Период своего правления Евгений Куйвашев охарактеризовал как «непростой и ответственный», напомнив о мировом финансовом кризисе и западных санкциях. Куйвашев не забыл поблагодарить президента Владимира Путина, назвав последние годы «майской пятилеткой» — в честь «майских указов» 2012 года.

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