Андрей Бочаров: «Главная цель работы власти — защита добросовестных предпринимателей»

— Поддержка на местном уровне сводится к основным составляющим: минимизировать административные барьеры, выдать необходимые лицензии, разрешения — на работу или строительство, помочь в подключении к инженерным сетям. Но главное не мешать, — заявил Андрей Бочаров.

Он отметил, что нужно выработать общую позицию для работы контрольных, надзорных органов. «Необходимо снизить количество административных барьеров, но главная цель работы власти — защита добросовестных предпринимателей», — сказал Андрей Бочаров.

Сегодня в регионе реализуется много крупных инфраструктурных проектов, которые дают возможность комплексного развития территорий. Предпринимательское сообщество он пригласил к участию в этих проектах, в том числе через создание инструментов поддержки предпринимательства. Это может быть и льготная аренда, и компенсация части затрат.

— У власти должна быть четкая позиция — действовать в интересах людей, а не отдельных граждан. У бизнеса должно быть понимание действий власти, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Волгоградская область ставит для себя амбициозную задачу: к 2021 году подойти к валовому региональному продукту в один триллион рублей. Серьезной опорой в этом должен стать средний и малый бизнес региона. В последние годы в Волгоградской области меняется структура валового регионального продукта. Если в 2013 году доля малого и среднего бизнеса в нем составляла 22,5%, то в 2016 — 25%. К 2021 году планируется увеличить до 50%.