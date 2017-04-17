Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
«Последствия для США будут печальными»: эксперт о войне с КНДР
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ: Галкин устроил сюрприз в 68-й день рождения Пугачевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
17:11 (мск), источник: РИА Новости

В США призвали Пентагон оценить, сможет ли НАТО подавить ПРО в Калининграде

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эксперты американского исследовательского центра RAND призвали Минобороны США оценить, как НАТО может подавить средства российской противоракетной обороны в Калининграде, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Источник: РИА Новости

«Различные сценарии и нештатные ситуации, о которых мы слышали в Швеции, Эстонии, Латвии и Польше по поводу действий России и потенциальных ответных реакций НАТО, должны быть оценены министерством обороны США… Это относится к четкому представлению той роли, которую Калининград должен играть со своей сильной системой противовоздушной обороны. Каким образом НАТО будет это нейтрализовать? Вся тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и потенциального ответа РФ на то, что Россия будет оценивать в качестве ударов по родине», — говорится в докладе.

Помимо этого эксперты призвали Пентагон оценить возможности РФ политически дестабилизировать прибалтийские страны, «включая захват пограничного анклава и разжигание внутренних беспорядков», а также противодействовать их усилению.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.

«Минобороны США может использовать политические и военные игры, чтобы понять возможные сложности альянса в достижении консенсуса, открытые для НАТО возможности и необходимое время. Более детальный анализ сил внутренней безопасности балтийских стран также будет полезен», — говорится в документе.

Эксперты США также посоветовали Пентагону «использовать некоторые “необычные” сценарии, такие как захват Готланда (принадлежащий Швеции остров в Балтийском море — ред.), вплоть до моделирования (ситуаций — ред.)».

Американские эксперты также выступили с призывом «улучшить обмен разведданными в рамках НАТО», отмечается в отчете.

По мнению экспертов, напряженность в отношениях с Россией предоставляет возможность странам НАТО сохранить уровень взаимодействия между партнерами альянса после выхода из Афганистана. Они также отметили, что поддержка в пользу членства в альянсе растет в Швеции и Финляндии.

Эксперты также не обошли вниманием тему санкций, введенных в отношении РФ, отметив, что «мяч в этом вопросе находится на стороне Москвы». «Если Москва ослабит напряженность кризиса на Украине, или не будет усиления боев, большинство европейских правительств с одобрением отнесутся к некоторому послаблению санкций. Если же, наоборот, Россия усилит свое участие в ситуации на Украине, или будет угрожать агрессивными действиями где-либо еще, обсуждение в Европе дальнейших ответных действий будет возобновлено», — отмечается в докладе.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе или субъектом минских соглашений по урегулированию, а разговаривать на языке санкций с РФ контрпродуктивно.

RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация с годовым бюджетом около 250 миллионов долларов занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью «благосостояние и безопасность США».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российские ученые придумали, как защитить самолеты от вражеских ракет
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
ФАС и Google заключили мировое соглашение
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь